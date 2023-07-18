【靈戲逼人】阮嘉敏煲《大時代》學慳妹演鵪鶉妹　楊凱博自幼習武耍槍展功架

張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、阮嘉敏、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心及魯振順等參演的TVB劇《靈戲逼人》，在昨晚（7月17日）一集劇情圍繞若琳（阮嘉敏飾）及傑仔（吳子冲飾）感情發展。

敏敏（劉穎鏇飾）及阿東（阮浩棕飾）為撮合二人，刻意晚上露營期間大講鬼故，之後更刻意留下傑仔及若琳獨處。欲幫手牽紅線的「女鬼」柳芳拿出火機炮製「飄浮鬼火」，結果遭對靈異事物極有興趣的傑仔追到通山跑，獲網民讚場面搞笑過癮。

另外，昨晚《靈戲逼人》內，若琳的一場相睇戲，亦引發不少討論。其實阮嘉敏（Mandy）自出場後，一直備受網民關注，尤其「若琳式」含羞答答樣及「Gfable 七式」更是贏盡好評。

對此，Mandy回應：「有參考《大時代》入面周慧敏演嘅慳妹，學吓啲小動作同眼神，再喺屋企對住塊鏡練表情同陰聲細氣講嘢，試咗個零兩個月我自己都接受咗喇先去演。」

她續指：「同埋我身邊咁啱有朋友個妹都係內向啲，我去佢屋企『偷師』，佢阿妹真係唔係點郁，同埋我試過同佢傾偈，佢真係唔係好敢望我。」Mandy並笑言，朋友都喜歡劇中的她：「佢哋覺得我平時嘈啲，好想我安靜。」

將為吳子冲變得更黐線

同時，Mandy回憶稱，10年前因做模特兒與吳子冲相識，並謂因雙方有「朋友底」，故此演繹「含羞」場口時才不致太緊張：「其實真實嘅我唔怕醜、唔怕事亦唔內向，對住鍾意嘅男仔我會採取主動，呢個角色真係完全唔係阮嘉敏嚟架，所以出街前我都好擔心演得唔似。」

她並稱：「真係好多謝監製Simon（王偉仁），呢個係我喺公司咁耐第一套比較多戲份啲，同埋我唯獨冇做過咁怕事內向嘅角色，自己都冇諗過做得到，好多謝Simon畀機會我試。」

Mandy又預告本周稍後劇情若琳將為傑仔更「癡線」和「豁出去」：「大家到時要留意呀，我自己都鍾意呢個角色，因為幾浪漫。」

曾於武術比賽勇奪全能冠軍

昨晚另一搶焦落在之前憑《黯夜守護者》演出贏盡關注的楊凱博。童星出身的他曾演出不少無綫劇集包括《特技人》、《城寨英雄》、《降魔的》及《逆天奇案》等。在《城寨英雄》中，飾演陳展鵬童年的凱博，自小熱愛武術，並曾於武術比賽中勇奪全能冠軍。

昨晚，《靈戲逼人》內飾演粵劇團興趣班同學的凱博，上台表演耍纓槍，雖然只是很短時間，但盡顯身手及功架。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

凱博透露自幼習武也是最擅長刀棍功夫，故對拍攝有一定幫助。問到耍棍心得，則說：「要練得好，我個人嚟講覺得關膽量事，我嗰時有同其他人一齊學，但有啲人打得特別型同快，因為佢轉得快，但咁樣打到自己嘅機會亦會大。但我由細到大都比較細膽，所以我轉嘅棍花相對就慢，專業嘅人睇落去會冇咁靚。」

凱博又笑指，拍《靈戲》其實很考驗體能：「好多場戲我哋都要受訓，又要大動作、又要追車跑步練氣，嗰時仲要大熱天時，都會有少少辛苦，但係少少啫。」