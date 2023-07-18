  • 31°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 13:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民運動日】8月6日舉行　康體活動券7月24日起公開派發

社會 12:33 2023/07/18

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

今年全民運動日於8月6日舉行。（資料圖片）

康文署下星期一（24日）起派發8月6日舉行的「全民運動日2023」免費康體活動券，屆時巿民可憑券參加18區指定體育館舉辦的多元化免費康體活動。

今年「全民運動日」以「身心力行體適能」為主題，康文署亦將於主場館──深水埗體育館內設置電子戰繩和反應燈訓練器材，同場並會設置受青少年歡迎的新興運動和「城市運動」如運動攀登的體驗活動，讓市民接觸新穎的運動項目。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】指甲腫脹有黑線恐是癌症警號　醫生拆解指甲健康密碼

免費康體活動於8月7日下午2時至6時在18區指定體育館舉行，活動包括健康講座、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範及同樂活動。

活動券於7月24日（星期一）上午8時30分起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。參加者請攜同活動券按時出席，部分名額預留供市民即場參加，名額有限，先到先得。

同時，「全民運動日2023」當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，培養恆常做運動的良好習慣。市民可於7月31日上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統，以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。

由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【消委會】電壓力煲效能高更省電　各樣本煮紅豆沙表現參差
今日 11:19
【消委會】電壓力煲效能高更省電　各樣本煮紅豆沙表現參差
【消委會】3款醃菜樣本檢昆蟲碎片達幾百塊　多數高鈉高脂
今日 10:42
【消委會】3款醃菜樣本檢昆蟲碎片達幾百塊　多數高鈉高脂
【消委會】酒家放題任食片皮鴨售罄　未更新餐牌為由拒提供會員優惠
今日 10:44
【消委會】酒家放題任食片皮鴨售罄　未更新餐牌為由拒提供會員優惠

你可能感興趣

【消委會】電壓力煲效能高更省電　各樣本煮紅豆沙表現參差
今日 11:19
【消委會】電壓力煲效能高更省電　各樣本煮紅豆沙表現參差
【消委會】3款醃菜樣本檢昆蟲碎片達幾百塊　多數高鈉高脂
今日 10:42
【消委會】3款醃菜樣本檢昆蟲碎片達幾百塊　多數高鈉高脂
【消委會】酒家放題任食片皮鴨售罄　未更新餐牌為由拒提供會員優惠
今日 10:44
【消委會】酒家放題任食片皮鴨售罄　未更新餐牌為由拒提供會員優惠
運動 康文署 運動攀登

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
12:47 2023/07/16
【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
【風暴消息】3號強風信號將於今日內維持　天氣預測不斷更新
16:41 2023/07/17
【風暴消息】3號強風信號將於今日內維持　天氣預測不斷更新
名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師
11:00 2023/07/17
名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師