【全民運動日】8月6日舉行　康體活動券7月24日起公開派發

▲ 今年全民運動日於8月6日舉行。（資料圖片）

康文署下星期一（24日）起派發8月6日舉行的「全民運動日2023」免費康體活動券，屆時巿民可憑券參加18區指定體育館舉辦的多元化免費康體活動。



今年「全民運動日」以「身心力行體適能」為主題，康文署亦將於主場館──深水埗體育館內設置電子戰繩和反應燈訓練器材，同場並會設置受青少年歡迎的新興運動和「城市運動」如運動攀登的體驗活動，讓市民接觸新穎的運動項目。

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免費康體活動於8月7日下午2時至6時在18區指定體育館舉行，活動包括健康講座、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範及同樂活動。



活動券於7月24日（星期一）上午8時30分起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。參加者請攜同活動券按時出席，部分名額預留供市民即場參加，名額有限，先到先得。



同時，「全民運動日2023」當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，培養恆常做運動的良好習慣。市民可於7月31日上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統，以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。

由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。

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記者：吳卓峰