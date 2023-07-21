都大建醫院級實驗室培育化驗人才　全新醫療化驗課程廣受歡迎

▲ 都大新課程的教學團隊具備醫務化驗師認可資歷，並有豐富業界醫療化驗經驗。

經歷疫情，化驗和檢測工作離市民生活不再遙遠，亦揭示化驗師的重要性和需求。根據香港政府的預測，至2030年，香港每年出現高達300名全職化驗師的職位空缺。為回應社會需求，香港都會大學（都大）今年九月新開辦「醫療化驗科學榮譽理學士」課程，並同步啟用佔地7000平方呎的醫療科學實驗室，希望加強學生的實戰經驗，預料四年後，都大每年培訓近百名化驗人才投入業界。



大學聯招新課程廣受歡迎



都大今年九月開辦的「醫療化驗科學榮譽理學士」課程提供60個學額，目前已有約1800人經大學聯招報讀。至於去年開設的「醫療化驗科學理學碩士」課程，每年學額約為30至40個，今年將有17位學生畢業，成為首屆畢業生，當中九成表示將會從事醫務相關工作。

新開辦的學士課程以培訓合資格的醫務化驗師為目標，根據醫務化驗師管理委員會的要求而設計，目前委員會已為課程展開評審工作，經評審通過後，學生完成課程可取得註冊醫務化驗師的資格。預料四年後，都大學士連同碩士課程每年有近百名畢業生投入醫務化驗市場工作。

▲ 學生可在實驗室內快速測試和分辨血型。

全港首間院校引入與私院同款最新型號分析儀



為增加學生的實戰經驗，助他們提前掌握醫院和化驗所的化驗流程，都大今年九月亦會啟用新設立的醫療科學實驗室。實驗室針對課程的五大核心範疇，分為五個專區：「臨床血液及輸血科學」專注分析血液成份，找出如血癌、地中海貧血、蠶豆症等疾病，實驗室設有「全自動五分類血液分析儀」，能夠高速運算和識別血細胞。

「臨床化學及免疫學」則針對血液和體液，進行如血糖、膽固醇、尿素、甲狀腺功能等測試。都大實驗室引入耗資約200萬港元的全自動「臨床化學分析儀和免疫分析儀」，以識別患者尿液、血漿或其他體液中，含有的血糖、膽固醇、鉀等不同物質的濃度。此乃私家醫院採用的同款儀器的最新型號，而都大也是全港首間引入此型號的院校。

▲ 實驗室引入全自動的「臨床化學分析儀和免疫分析儀」，是全港首間引入此最新型號儀𠾖的院校。

前瞻醫學新方向 納分子診斷學入課程



「醫學微生物學」則著重分析細菌、真菌、原生動物和病毒，再培養病原體，找出最有效的抗生素；廣為人熟識的子宮頸抹片檢查則屬於「病理組織學」範疇，「病理組織學」透過化驗從病人切除的器官組織，觀察細胞變化，尋找癌症和其他疾病的早期徵兆；而「分子診斷學」就通過檢測器官、組織或體液中的基因片段來診斷疾病。

都大科技學院副教授及應用科學系主任徐景亮指出，醫療化驗科學一般會涵蓋化學、微生物學、血液學和病理組織學四個範疇，但醫學上近年愈來愈多新興技術，利用基因來診斷疾病，甚至採用標靶治療，因此學系特別將「分子診斷學」納入為課程其中一個核心科目，以前瞻性的眼光開拓醫務化驗的新領域。

▲ 都大科技學院副教授及課程負責人張家廸（右）表示，課程五大範疇都是根據醫院的實際運作而編成。

疫下化驗師月薪五萬仍難聘 疫後需求仍高企



都大科技學院副教授及課程負責人張家廸表示，課程涉獵的五大範疇，都是根據醫院的實際運作而編成，學生須經過五個學科的培訓，才會投入市場。他提到，市場對有相關學科背景的人才需求龐大，尤其是微生物學，因疫情下需要大量化驗師進行核酸檢測，曾有報道指五萬港元月薪都未能成功聘請相關人才。但他補充，血液學和臨床化學也涉及很多常用測試，需要應付及處理大量標本，現時市場亦渴求有這兩個學科背景的人才。

都大科技學院院長王富利指出，籌組新學科時正值疫情期間，目睹社會對醫務化驗人才需求很大；即使疫情回落，社會邁向復常，有關需求亦不會下跌，因為社會大眾的健康意識不斷提升，市民會更主動和頻密地進行各種檢查，例如恆常的身體檢查和政府推動的大腸癌篩查計劃等，社會對醫務化驗服務的需求只會有增無減。而他認為課程涵蓋五大範疇，可因應社會需要和變化，靈活培訓學生不同重點應用，迎合市場所需。

▲ 都大科技學院院長王富利認為，隨著社會大眾的健康意識不斷提升，對醫務化驗服務的需求只會不斷增加。