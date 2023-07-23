【宅男女神】「港版周子瑜」高中生造型賣萌　區明妙憑可愛性感俘虜宅男【多圖】

有「港版周子瑜」之稱的區明妙（Miumiu）最近赴日本玩樂，先後換上校服造型及吊帶小背心示人，並於IG大方分享靚相。

童星出身的區明妙曾為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一，甚有觀眾緣的她深得不少網民喜愛，人氣很高。

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IG貼「學生相」

區明妙最近遊日並於IG分享學生造型照，大賣青春，她寫道：

女子高中生(⑅•ᴗ•⑅)

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童星出身

從小熱愛演戲的Miumiu從13歲開始接觸戲劇，2016年首次演出大台劇集《一屋老友記》，飾演滕麗名年輕版獲網民讚有氣質，當時戲份已不少。

其後在多套劇集中亦飾演年輕版，包括《她她她的少女時代》、《解決師》、《使徒行者3》、等，其中在《愛上我的衰神》飾演陳嘉慧年輕版，被殺的空洞眼神令觀眾不寒而慄。連人氣處境劇《愛·回家之開心速遞》也有客串過，飾演「細細粒」陳嘉佳化身真人騷監製瓜姐的女兒。

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多線發展

除了熱忠戲劇之外，她曾向音樂方面發展，為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而ViuTV選秀節目《全民造星III》雲浩影（Cloud）及TVB選秀節目《聲夢傳奇》的鍾柔美同樣曾為Honey Bees成員。

「千禧後」的Miumiu於現實中走可愛韓風路線，不時在IG分享日常生活點滴及向粉絲大派福利，大受網民歡迎。擁有一雙水汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉的Miumiu，跟有「亞洲最美臉孔」之稱的韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。

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