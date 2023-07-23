  • 31°C
香港時間 : 2023723日 (週日) 19:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宅男女神】「港版周子瑜」高中生造型賣萌　區明妙憑可愛性感俘虜宅男【多圖】

娛樂 18:58 2023/07/23

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

有「港版周子瑜」之稱的區明妙（Miumiu）最近赴日本玩樂，先後換上校服造型及吊帶小背心示人，並於IG大方分享靚相。

童星出身的區明妙曾為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一，甚有觀眾緣的她深得不少網民喜愛，人氣很高。

【性感公主】港版子瑜區明妙索爆慶祝生日　Miumiu童星出身受觀眾愛戴

點擊圖片放大
+18
+17

IG貼「學生相」

區明妙最近遊日並於IG分享學生造型照，大賣青春，她寫道：

女子高中生(⑅•ᴗ•⑅)

【法證先鋒V】演連詩雅妹妹大獲好評　區明妙演活角色展現多種情緒

點擊圖片放大
+12
+11

童星出身

從小熱愛演戲的Miumiu從13歲開始接觸戲劇，2016年首次演出大台劇集《一屋老友記》，飾演滕麗名年輕版獲網民讚有氣質，當時戲份已不少。

其後在多套劇集中亦飾演年輕版，包括《她她她的少女時代》、《解決師》、《使徒行者3》、等，其中在《愛上我的衰神》飾演陳嘉慧年輕版，被殺的空洞眼神令觀眾不寒而慄。連人氣處境劇《愛·回家之開心速遞》也有客串過，飾演「細細粒」陳嘉佳化身真人騷監製瓜姐的女兒。

最新影片推介：陳瑞菱專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記

多線發展

除了熱忠戲劇之外，她曾向音樂方面發展，為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而ViuTV選秀節目《全民造星III》雲浩影（Cloud）及TVB選秀節目《聲夢傳奇》的鍾柔美同樣曾為Honey Bees成員。

「千禧後」的Miumiu於現實中走可愛韓風路線，不時在IG分享日常生活點滴及向粉絲大派福利，大受網民歡迎。擁有一雙水汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉的Miumiu，跟有「亞洲最美臉孔」之稱的韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【黯夜守護者】區明妙新劇演蒲精與現實可愛韓風成反差　「港版周子瑜」IG展青春性感
12:27 2022/09/07
【黯夜守護者】區明妙新劇演蒲精與現實可愛韓風成反差　「港版周子瑜」IG展青春性感
【法證先鋒V】演連詩雅妹妹大獲好評　區明妙演活角色展現多種情緒
17:37 2022/11/16
【法證先鋒V】演連詩雅妹妹大獲好評　區明妙演活角色展現多種情緒
【性感公主】港版子瑜區明妙索爆慶祝生日　Miumiu童星出身受觀眾愛戴
16:53 2023/03/02
【性感公主】港版子瑜區明妙索爆慶祝生日　Miumiu童星出身受觀眾愛戴

你可能感興趣

【黯夜守護者】區明妙新劇演蒲精與現實可愛韓風成反差　「港版周子瑜」IG展青春性感
12:27 2022/09/07
【黯夜守護者】區明妙新劇演蒲精與現實可愛韓風成反差　「港版周子瑜」IG展青春性感
【法證先鋒V】演連詩雅妹妹大獲好評　區明妙演活角色展現多種情緒
17:37 2022/11/16
【法證先鋒V】演連詩雅妹妹大獲好評　區明妙演活角色展現多種情緒
【性感公主】港版子瑜區明妙索爆慶祝生日　Miumiu童星出身受觀眾愛戴
16:53 2023/03/02
【性感公主】港版子瑜區明妙索爆慶祝生日　Miumiu童星出身受觀眾愛戴
區明妙 娛樂人物職業 演員 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
13:17 2023/07/21
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
【失婚名媛】何艷娟不覺過著上流生活　承認想當媽媽著重另一半性格
16:50 2023/07/22
【失婚名媛】何艷娟不覺過著上流生活　承認想當媽媽著重另一半性格