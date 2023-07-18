【他和她的喵店長】茶餐廳變毛孩中途之家　老闆娘出錢出力5年救貓近百隻

▲ 女店主琳琳早前接受J2節目訪問。

J2自上星期起播出的節目《他和她的喵店長》，透過拜訪香港各區老店的貓明星或探訪流浪貓，揭開一段段觸動人心的故事。

其中在油麻地經營茶餐廳的女店主琳琳，5年來不斷四出救流浪貓，再將食店變成毛孩中轉站，為貓尋找理想主人，愛心滿瀉。她的茶餐廳現有4位貓店長做生招牌，吸引不少貓奴街坊光顧，仿如一間貓貓食堂。

▲ 琳琳真心對待每一隻流浪貓，希望牠們能有安樂窩。（攝影:陳家昌）

位於砵蘭街的這間茶餐廳，外表是尋常食肆，但對區內的愛貓之人都不會陌生，因老闆娘琳琳出名專收流浪貓，甚至晚晚會走在後街救貓，經過料理後再在社交平台尋找適合領養者，這幾年來經她手成功被收養的貓便不下百隻。

月花近7千元照料

琳琳在2016年開始經營茶餐廳，她笑言因為喜歡吃東西，剛好遇到有合適舖位便租下來，兩年前她看到區內有流浪貓，見著可憐，便抱回去養，漸漸發現旺角區原來有不少流浪貓，讓她萌生了四出救貓的念頭。

她憶述：「幾年前這區大約有60頭流浪貓，現在少了很多，不是因為再沒人棄養，而是都被我救了回來。」

▲ 琳琳處理店務同時，亦要抽空照料貓BB。（攝影:陳家昌）

通常她每晚收舖後，就會去大街小巷尋找流浪貓，之後就會帶回店裡，先把貓作隔離觀察有否需要醫治的病，待情況適合就會在Facebook發布領養消息，現時許多愛貓者或獨立義工都會留意她的帖文，亦時會作出幫助如提供貓砂、貓糧等。

雖然如此，要定期照顧多頭小貓，開支亦甚多。「就算不計特別的手術，平時每個月都要花約7,000元在醫療費及各樣開支，我靠自己去負擔，所以有時會製作一些貓貓鎖匙扣、月曆等在店內出售幫補收入。」

每晚收舖繼續尋貓

不過，琳琳說不是所有貓都能成功被領養，尤其是年老及生病的，成功率便甚低，所以最後都由她去照顧，為的是給牠們能安享晚年。

▲ 半夜收工後，琳琳便去後街找尋流浪貓。（電視圖片)

現時店內有4隻貓店長駐守，另有約12隻貓放在家中，另外共有約9隻貓BB等待領養，加上店內大小事項，可說每日的精力都放在貓和食店，難怪她說已經很多年沒去旅行。「別說去旅行，打風落雨我已經心掛掛，擔心店內或街上的貓貓有沒有事。」

店內其中一隻老貓牛牛，現已13歲，身世比較可憐。「牠以前是其他店舖飼養，但店子後來結業，牠便被遺棄，在街上流浪了兩年，街坊告訴我，便帶牠回來，不過牛牛有腎病，要定期服藥，應該很難被領養，便讓牠留在店內。」

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她說來這裡的大多是愛貓的熟客，有位日本青年更每日都來探貓，有時會有一些不知情或怕貓的客人，她就會細心解釋這是一間收容流浪貓的茶餐廳。

通關後棄貓增加

雖然附近街坊或店舖大多是愛護動物的人，琳琳坦言始終旺角地區人流複雜，故也常有虐貓佪案。「我見過有醉酒漢用酒樽丟向貓，也聽過有人用氣槍射貓；亦曾經救過一些貓，背脊的毛都脫落，估計是有人嫌牠們嘈，從高處淋易燃液體落去造成。」

▲ 每把流浪貓抱回店後，便先要隔離觀察有否生病，才可跟其他貓共處。（電視圖片)

琳琳不諱言自通關後，街上又多了流浪貓。「之前疫情，可能好多人會在家中養寵物，到現時可以四處去了，就因沒時間照料，索性棄置街頭，情況是嚴重了。」

因此琳琳一再強調，大家不但要以領養代替購買，決定要養之前亦要三思。「動物是生命，你想領養那刻，便要不離不棄，不要因為一時得意，覺得人有我有就養，到發現不如想像便遺棄，你帶了牠回家，便是家人一樣，家人有事，你會否把他們棄在街頭？」

因此琳琳說她從不心急讓貓隻領養，很多都留在店內半年以上，直至覺得有適合的領養者，才放心該貓貓去新家，因此她成功領養出去的貓，很少被有退回來的情況。

記者:陳家昌

