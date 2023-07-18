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【禁播榮光】《願榮光歸香港》禁制令周五聆訊　改由法官陳健強處理

社會 12:59 2023/07/18

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《願榮光歸香港》禁制令周五聆訊。（資料圖片）

律政司司長早前入稟高等法院，申請禁制任何具煽動意圖分裂或侮辱國歌等4類人士，於網上或任何平台傳播歌曲《願榮光歸香港》，並定於本周五（21日）作聆訊。案件早前作指示聆訊時，由法官陳嘉信處理。法官陳嘉信其後於處理民事案時涉司法抄襲，被終審法院首席法官嚴肅訓誡。根據司法機構網頁顯示，有關禁制令聆訊改由另一法官陳健強處理。

申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人。

本案早前於高院進行指示聆訊時，由高等法院法官陳嘉信處理，並定於本周五（21日）就非正審強制令作聆訊，預計需時180分鐘。

及後法官陳嘉信於處理一宗民事案時，被上訴方投訴於判詞中涉司法抄襲(judicial copying)。上訴庭早前頒令該案由另一法官重審。終院及高院首席法官表示已向原審法官陳嘉信作出嚴肅訓誡。根據司法機構網頁顯示，有關本禁制令聆訊已改由另一法官陳健強處理。

據入稟狀早前指，申請人律政司司長要求法庭頒令，禁止答辯人在網上媒體或平台等廣播、發布或複製有關歌曲《願榮光歸香港》不論是其曲調、歌詞或曲詞 ，包括有關歌曲的改編本，並具意圖煽動他人分裂國家，違反《港區國安法》第21條，或違反《刑事罪行條例》第9條列明的煽動意圖，主張香港特別行政區從中國分離出去，或意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條。

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記者：林育慧

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