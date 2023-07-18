【幸運降臨】暴風雨險遭2道閃電劈中　女子躲進商店買彩票中獎39萬元

▲ 暴風雨險遭2道閃電劈中，女子躲進商店買彩票中獎39萬元。

幸運之神眷顧！一名女子在暴風雨期間駕車，險遭2道閃電劈中，幸運躲過之後，她在商店中購買彩票，結果竟中獎數十萬元。

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綜合外國媒體報道，美國密蘇里州早前經歷一場暴風雨，一名來自聖克萊爾郡的女子在暴風雨期間駕車，路上有2道閃電擊中她的附近。女子幸運避開之後，她致電向丈夫表示，不想繼續在暴風雨中開車，於是便急忙把車停在路上一處加油站，躲進商店中等待天氣好轉。

買彩票中獎39萬元

女子大難不死，就在商店中隨手買了一張「威力球」（Powerball）彩券。結果隔天，她驚喜發現自己竟中了5萬美元獎金（約39萬港幣）。14日，女子前往領獎，表示打算將獎金全部用在孫子身上。她向密蘇里州彩券官員開心表示：

我真是不敢相信，太讓人興奮了！

據悉，女子所購買的威力球彩券，在當周開出8.75億美元頭獎，是該彩券歷史上第六高頭獎金額。

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責任編輯︰羅嘉欣