  • 30°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【幸運降臨】暴風雨險遭2道閃電劈中　女子躲進商店買彩票中獎39萬元

健康 16:23 2023/07/18

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

暴風雨險遭2道閃電劈中，女子躲進商店買彩票中獎39萬元。

幸運之神眷顧！一名女子在暴風雨期間駕車，險遭2道閃電劈中，幸運躲過之後，她在商店中購買彩票，結果竟中獎數十萬元。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】台式飲品+配料熱量大比拼　營養師教健康落單貼士

綜合外國媒體報道，美國密蘇里州早前經歷一場暴風雨，一名來自聖克萊爾郡的女子在暴風雨期間駕車，路上有2道閃電擊中她的附近。女子幸運避開之後，她致電向丈夫表示，不想繼續在暴風雨中開車，於是便急忙把車停在路上一處加油站，躲進商店中等待天氣好轉。

買彩票中獎39萬元

女子大難不死，就在商店中隨手買了一張「威力球」（Powerball）彩券。結果隔天，她驚喜發現自己竟中了5萬美元獎金（約39萬港幣）。14日，女子前往領獎，表示打算將獎金全部用在孫子身上。她向密蘇里州彩券官員開心表示：

我真是不敢相信，太讓人興奮了！

據悉，女子所購買的威力球彩券，在當周開出8.75億美元頭獎，是該彩券歷史上第六高頭獎金額。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓
14:19 2023/07/14
【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓
【幸運降臨】日打兩份工太辛苦辭去一職　媽媽last day買彩票贏580萬獎金
18:34 2023/05/17
【幸運降臨】日打兩份工太辛苦辭去一職　媽媽last day買彩票贏580萬獎金
【天降橫財】男子博彩多年終中千萬頭獎　領獎不到4個月突離世
17:55 2023/04/26
【天降橫財】男子博彩多年終中千萬頭獎　領獎不到4個月突離世

你可能感興趣

【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓
14:19 2023/07/14
【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓
【幸運降臨】日打兩份工太辛苦辭去一職　媽媽last day買彩票贏580萬獎金
18:34 2023/05/17
【幸運降臨】日打兩份工太辛苦辭去一職　媽媽last day買彩票贏580萬獎金
【天降橫財】男子博彩多年終中千萬頭獎　領獎不到4個月突離世
17:55 2023/04/26
【天降橫財】男子博彩多年終中千萬頭獎　領獎不到4個月突離世
網絡熱話 天氣 美元 美國

最高瀏覽

【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
12:47 2023/07/16
【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物
今日 10:14
【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物
名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師
11:00 2023/07/17
名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師