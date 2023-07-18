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【網絡熱話】24歲女未婚懷孕揭男友出軌 結婚生仔VS分手墮胎陷兩難

親子 13:23 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

點揀好?

避孕措拖要做足，搞出人命而又負擔不來，人生就毀了！最近一名24歲女生，發現未婚懷孕，本來想與男友組織家庭的她，同時揭發男友出軌，她在網上發問求救網友，應該原諒男友勉強結婚，還是生下來獨力撫養，但不少網友包括她母親都勸她墮胎。

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該女生在匿名公社發文說:「前幾天我發現我懷孕了，但我抓到我男友出軌，我不知該怎麼辦？我今年才24歲，如果生下來自己養的話，我怕我養不起他，但如果跟男友結婚的話，如今他出軌，我對他的信任完全都沒有了，那結婚還會快樂嗎？我媽也跟我說叫我不要生，男方家都說看我，隨便我要不要生，真的很兩難。」

帖文引來大批網友留言，但絕大部份都力勸樓主分手並墮胎，認為她還年輕，不要為了孩子就決定結婚，亦有網友指，從對話中看得出男方家人的態度，覺得女生生下孩子後，未來的路都很難行，「男方家長也不重視妳，妳如果嫁過去會很辛苦」、「男方家長當然說看妳啦，女兒讓你養，偶爾來看看；等你生完兒子，就和妳打官司搶小孩囉」。

下圖看網民留言:

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責任編輯︰王明芳

 

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