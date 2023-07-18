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【風暴消息】天文台預測下周再有風暴襲港　掛8號波機會料一半

社會 13:23 2023/07/18

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天文台預料，下周再掛８號波的機會有一半。（曾耀輝攝）

颱風泰利已經逐漸遠離本港，可是天文台預測，下周中期本港天氣或再轉壞，有一半機會再掛8號風球。

天文台署理高級科學主任郝孟騫今早（18日）於一個電台節目稱，目前位於西北太平洋的低壓區，將發展成熱帶氣旋。天文台預測下周初闖南海北部，正分析各電腦模型，估計香港以至珠江口一帶都受影響。

可是他未能肯定屆時熱帶氣旋跟本港之間的距離，但天文台預測下周二和三天氣或不穩，呼籲市民注意。

郝孟騫也總結颱風泰利的掛波安排，他指由於泰利趨向本港時，移動路徑較接近直線，即強度穩定增加，這較容易預測得到，讓天文台得以用較確實字眼，通知市民未來數小時天氣情況。

對於昨日8號波生效時，有市民認為市面風勢不大，郝孟騫解釋稱香港地勢複雜，各區風力未必一樣。天文台按全港普遍吹烈風情況才發出訊號。

據天文台9天天氣預報稱，隨著高空反氣旋增強，本周後期至下周初廣東地區天色好轉，天氣酷熱。預料低壓區將有機會增強為較強的熱帶氣旋，靠近華南沿岸一帶，該區會有狂風驟雨及風勢頗大，但路徑仍存在變數。

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責任編輯：吳卓峰

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