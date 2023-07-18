【過渡屋】新世界轄下地皮共3,000伙　將引入社區客廳及STEM教育等服務

▲ 新田牛潭尾項目構想圖。（新世界圖片）

新世界發展宣布，轄下4幅地皮的過渡屋項目，料合共提供近3000伙。當中新田及粉錦公路「雙魚薈」項目較快落成，料今年第3至4季落成入伙。

新世界將聯乘4大跨界企業及機構，包括周大福慈善基金、Microsoft香港、HKT及Pricerite實惠，攜手建設全港首個過渡性房屋「智慧社區」，引入創新方案，解決基層住屋需要。

周大福慈善基金首創緊急支援單位及擴展「社區客廳」計劃，捐贈400萬元建設緊急支援單位，單位已提供必需電器及傢俬，讓有緊急需要人士優先申請。

Microsoft香港首次在社會房屋設施提供STEM課程、電腦設備等，與Hour of Code Hong Kong 合作提供導師及器材現場及線上教學，助3至80歲的基層住戶上游。

HKT負責支援電訊、醫療、教育全方位服務，為緊急支援單位免費提供網上行1000M 家居寬頻及Wi-Fi 服務、DrGo遙距視像診症服務，與Microsoft香港攜手建設「Innovation Hub」創新教室，提供Now TV STEM 學習組合及HKT education創意科技工作坊。

Pricerite實惠設立O2O家居用品自助購物點，照顧住戶生活需要，引入智能購物牆，聯手建設混合式超市。

新世界發展執行董事薛南海表示，新世界集團一直秉持創造共享價值（Creating Shared Value）理念，全力支持政府的過渡性房屋計劃，並透過匯聚各界創意力量，為社會注入創新思維，紓緩基層住屋壓力外，亦幫助他們向上流動。是次計劃感謝周大福慈善基金、Microsoft香港、HKT及Pricerite實惠，與我們攜手創建智慧社區，利用各大企業自身力量，跨界發揮共享價值精神。

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責任編輯：吳卓峰