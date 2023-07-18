【DSE2023】應屆DSE考生打造語境成績飆升　名師教3招助畢業生突破英文障礙

▲ 應屆DSE考生打造語境成績飆升，名師教3招助畢業生突破英文障礙。

Agatha小學時期的英文水一直徘徊在中上游的位置。即使想提升英文的學習水平，亦無從入手。上到初中後，在其他科目都能夠取得好成績,卻偏偏在英文科目失了手，不但沒有提升，還退步了。每次家長日老師都會說︰「英文科目的成績還需要努力一下！」

Agatha的內心也很想能夠提升英文成績，她賞試過聽從老師的意見看英文書、看英文報紙。可是每當她看到一大堆英文生字時就感到吃力，最終成效也寥寥無幾。Agatha亦有到知名的補習社補習,但成績卻沒有丁點進步。上到中二，她的英文聆聽甚至不合格，但她沒有任何方法可以解決，對英文可算是十分討厭。

在中二升中三的暑假，Agatha參加了外國（Ireland）的交流團。在被迫使用英文與別人溝通的情況下，她發現其實英文並不是十分可怕，別人亦沒有因為Agtha英文口說不太熟練而嘲笑她，令她更願意說英文。再者，在每天聽到英文的情況下，Agatha發現她的聆聽能力有飛躍的進步。

回到香港後，Agatha便重拾提升英文水平的決心。在朋友介紹下，Agatha認識到Spencer Sir這位補習老師，在他有系統和充滿趣味的教導下，她明白到溫習英文是有技巧和方法的。漸漸地，Agatha的英水水平仍慢慢提升。作文的分數從13/21提升至16-17/21，進步十分明顯。

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今天，Agatha想和大家分享出課堂上學到的考試技巧外，另外3個Spencer Sir推薦，可以提升英文水平及語感的學英文方法。

1. 多聽英文，將自己沉浸在英文的環境之中

Agatha明白，將自己沉浸在英文的環境中是一個提升英文水平的良法。其中，觀看YouTube和電影是不錯的方法。這些媒體提供了豐富多樣的英語內容，如Netflix中的外國影集和Youtube上各種各樣的英語影片。

「我特別喜歡看Keo Tsang，他是一名香港大學生，以英文作影片的主要語言去分享他的日常生活，這使我更能投入到影片當中，因為大家都是香港學生。」

透過多聽英文，我們能夠建立對語言的敏感度，並逐漸熟悉英文的表達方式和用法。此外，通過觀看不同類型和主題的英文內容，我們可以擴大自己的詞彙量。



2. 善用字典，保持一顆求知的心

除了多聽英文外，Agatha認為在遇到不懂的詞彙時善用字典是提升英語能力的重要策略。查字典可以幫助我們確切理解詞彙的意思、用法以及相關例句，進而提升我們的詞彙量和語言運用能力。例如，當我們閱讀一本英文小說或文章時遇到陌生的單詞，查字典能夠幫助我們解決疑惑並理解上文下理。

此外，透過查字典，我們還可以學習詞彙的詳細解釋、同義詞和反義詞，這有助於我們更準確地選擇和使用單詞。

除了實體字典外，我們也可以使用線上字典，隨時隨地學習不懂的詞彙。Agatha想向大家推薦一下數個線上字典︰

Macmillan Dictionary.

Cambridge Dictionary.

Merriam-Webster Dictionary.

Longman Dictionary of Contemporary English.

Oxford Learner's Dictionaries

3. 把握每個與外國人溝通聊天的機會

Agatha坦言︰「善用聊天應用程式，與外國人溝通才是最直接有效提升英文水平的方法。」

這類應用程式提供了與全球使用者進行語言交流的平台，讓我們能夠輕鬆地結識來自不同國家和文化背景的人們。透過與外國人對話，我們可以實踐所學的英文，並且獲得實際的口語練習機會。

以Hellotalk為例，這個聊天應用程式允許用戶與母語為英文的人進行交談。我們可以透過這個平台尋找英語母語者，並與他們進行對話、討論各種話題。這不僅能夠提升我們的語言能力，還能夠深入了解不同國家的文化和地道英文。這對於我們的語言學習和跨文化交流都具有重要意義。

此外，聊天應用程式也提供了語音和視訊通話的功能，這讓我們能夠更直接地與外國人進行交流。透過實時的語音對話，我們可以磨練自己的發音和聽力技巧，同時也能夠體驗真實的對話情境，從中學習更多實用的口語表達。

「想要英文進步從不是一朝一夕的事，循序漸進對英文來說是很重要的。現在我更加明白到為何Spencer Sir經常告訴我們學習英文是需要『浸』的，而非一步登天。」

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