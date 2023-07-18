【酒店自助餐】酒店推暑期自助餐割價優惠　帝苑首50名65折維港凱悅尚萃7月享6折【內附連結】

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店有波士頓龍蝦等多款美食。(酒店提供)

學生開始放暑假了，一大家細到酒店吃一頓豐富自助餐是指定動作，有酒店便推出暑假自助餐優惠，大家不妨一試。

1. 帝苑酒店



帝苑酒店雅苑座推出亞洲海鮮美食盛宴，美食豐富，包括冰鎮海鮮，如波士頓龍蝦、法國麵包蟹、加拿大長蟹腳、凍蝦、藍青口等。還有鮑魚海鮮凍批、水煮牛肉、鮑魚海鮮鍋粑、燒美國特級肉眼、清蒸海上鮮及自選即烚海鮮等。

除廣受歡迎的即切魚生及壽司，亦有清新自選沙律及各式冷盤包括意式火腿及芝士。

▲ 帝苑酒店自助餐供應多款即煮海鮮，種類繁多。(酒店提供)

熱盤方面同樣精彩，每位食客不但可享一份日式煎珍寶帶子配鮑魚，亦有新鮮即製食物，包括日式爐端燒及自選麵食檔，師傅於現場即點即做，相當新鮮。

還有不可不試的馳名海南雞飯、廣東燒味及其他熱騰騰粵式點心及小菜，無味精中式老火湯，西式餐湯等。

▲ 每位食客可免費享一份日式煎珍寶帶子配鮑魚。(酒店提供)

另外亦包括各款酒店特色甜品如精美蛋糕、雜果拿破崙及馳名蝴蝶酥等輪流供應，客人更可任飲果汁及汽水。

由即日至9月30日，首50名訂座可享高達65折優惠，每位客人更可以半價購買人氣腰果酥一罐（數量有限，售完即止）

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地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店B2層

電話：2733 2033



2. 香港維港凱悅尚萃酒店

由即日至8月31日，香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳推出海鮮主題自助餐，提供多款中西美食和頂級海鮮，能滿足所有吃貨的味蕾。小童還可以享受全新開設的餐廳內Kids Club兒童遊樂區，全面提升用餐體驗。

海鮮愛好者可以品嘗到多款美味新菜式，例如帶子蒸粉絲、烤魚柳配橄欖，以及晚餐時段的龍蝦湯、法式焗龍蝦、炒龍蝦、烤虎蝦配蒜蓉辣椒牛油（週末供應）等。

▲ 維港凱悅尚萃酒店自助餐有不少海鮮菜式(酒店提供)

The Farmhouse咖啡廳的招牌互動式即點即製區，推出了全新以海鮮為主題的特色菜式，例如晚餐時段的即製叻沙湯麵，可選蜆、虎蝦和軟殼蟹（週末晚餐）供應，以及海鮮意粉（配魷魚、小番茄和自選蜆肉時蘿奶油汁或龍蝦及蝦汁）。

還想嘗試更多美味佳餚？食客可在中西美食區中無限享用多款本地和國際美食，包括海南雞飯、咕嚕肉、燒腩肉、自家製千層麵、香草羊扒、蜜橙烤豬排、烤肉眼牛扒（週一至週四）或特級肋眼牛扒（週五至週日、公眾假期和前夕）、酥皮威靈頓牛肉配黑松露汁（週末晚餐供應）等等。

除了新菜式外，其他招牌菜包括有機沙律吧、海鮮、壽司和生魚片、冷盤和芝士、粵式燒味、印度特色美食、豐富的甜點和提供多種口味和配料雪糕吧。

冷盤和生魚片的選擇包括青口、蜆、翡翠螺、蝦、麵包蟹及雪蟹腳（晚餐供應）、黃鰭吞拿魚刺身（晚餐供應）、阿根廷紅蝦生魚片和龍蝦（週五至週日，公眾假期和前夕晚餐供應）等。

即日起至8月31日期間，於The Farmhouse咖啡廳享用豐盛的午餐和晚餐自助餐，迎接盛夏，客人在7月份還可以享受高達6折優惠，相當抵食。

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地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

電話：3896 9896

自助餐價錢(原價)：成人午餐$378起、晚餐$688起

3. 8度海逸酒店

8度海逸酒店酒店推出「東瀛•韓風海鮮自助晚餐」，大廚搜羅了多款日本及韓國的時令食材，款式琳瑯滿目，應有盡有。

每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，入口盡是鮮味，讓食客盡情瘋狂大吃一番。再加上肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、鮮甜的海蝦及海螺等冰鎮海鮮同樣無限任食，滿足度爆分。

另設多款日韓冷盤和沙律，款款醒神開胃。說到日本菜式，不少食客也鐘情刺身及壽司，無限提供即點即切的新鮮刺身及壽司，包括三文魚、鯛魚、赤貝及比利時紅蝦等，另推介和牛刺身，入口帶著油脂香氣，牛肉入口即溶，濃而不膩，屬必吃之選。

▲ 8度海逸酒店酒店推出東瀛•韓風海鮮自助晚餐(酒店提供)

自助餐更設有現場即製專櫃，包括：海鮮迷絕對不容錯過清酒煮鮮鮑魚，新鮮的鮑魚肉質柔嫩，加上清酒連殼慢煮，口感鮮嫩爽甜；到日式居酒屋必然會吃上串燒，而8度餐廳特意添加爐端燒區，讓食客任點任食，美食包括明太子雞翼、大蝦、鯖魚、牛肉串及雞肉串等，選擇繁多，全部由師傅親自即席燒烤。

貴為日韓菜式主打的主題自助餐，又怎會少了韓國人參雞湯這道韓國傳統名菜？韓國人喜愛吃人參雞湯來補身，大廚嚴選嫩滑無比的春雞作為主要食材，釀入矜貴的韓國人參、紅棗、蓮子及糯米等材料燉煮，吃的盡是原汁原味，絕無添加。

另一令人聯想到韓國的美食必定是泡菜，行政總廚特意搞搞新意思，韓式泡菜芝土煮藍青口，實行西韓合璧，為食客送上驚喜，以韓式泡菜及芝土加入藍青口煮成，香辣惹味，味道層次豐富。

除此之外，讓人食指大動的精選熱葷包羅萬有，當中主打：金黃酥脆的天婦羅軟殼蟹及名古屋炸豬排、肉汁豐腴的燒牛肉及燒羊扒等，每款菜式各具特色，帶來層出不窮的味覺體驗。

▲ 日式甜品賣相精緻。(酒店提供)

當然不能錯過花樣繁多的甜品專區，日本之旅怎會少得品嚐北海道3.6牛乳布甸？糕餅總廚特選北海道3.6牛乳，香濃幼滑，入口綿密。要數到源自京都的甜品，當然是以抹茶炮製而成的蛋糕，抹茶軟芝士餅、抹茶香芒慕絲蛋糕及抹茶紅豆白玉蛋糕，款款入口味道富濃厚的茶香，吃起來一點也不膩。

另誠意推介酒店招牌甜品芒果拿破崙、雪糕配日式燒餅、燕窩梳芙厘及日式芝士蛋糕等。

於即日7月20日快閃優惠期內預訂，星期一至五成人可享買2送1；星期六至日及公眾假期成人可享買3送1。另外，星期一至五可享8折；星期六至日、公眾假期及前夕可享85折。

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地址：土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

電話： 2126 1960

自助餐價錢(原價)：成人$598起、長者$508起、小童$438起

記者：招美寶

