【消委會測試】包裝醃菜逾8成半藏高鈉陷阱　消委會推薦10款總評4星半名單

▲ 包裝醃菜逾8成半藏高鈉陷阱，消委會推薦10款總評4星半名單。

不少人喜愛用醃菜作為開胃前菜或菜式的材料，以增添菜式風味。消委會近日便測試了市面上30款較常見的包裝醃菜，並就各個樣本的營養素含量、食用安全、輕質異物作測試。其中有10款獲得4星半總評，平均價錢由$4.3至$45不等。

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10款獲評4星半名單見下（價錢由高至低）：

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是次測試涵蓋市面上30款較常見預先包裝醃菜樣本，包括8款泡菜、4款德國酸菜（sauerkraut）、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜。樣本每包或每瓶的售價介乎$4.3至$82不等，而每100克或毫升的售價則由$4.3至$26.5不等。

有10款包裝醃菜獲4星半最高整體評級，包括「759阿信屋」、「Clearspring」、「駿馬山Hengstenberg」、「Develey」、「馬莎」、「coles」、「珠江橋牌」、「天龍」、「烏江涪陵榨菜」、「清淨園」。

以上樣本均沒有檢出亞硝酸鹽、致病菌；每100克樣本的鈉含量為407毫克至1,820毫克不等，含糖量少於13克，總脂肪含量少於5.4克。根據食安中心的參考水平，每100克固體食物含超過15克糖即為高糖食物，而每100克食物超過20克總脂肪則為高脂食物，因此該10款樣本皆不屬於高糖高脂。

這10款樣本當中，含有昆蟲的碎片為1至4片不等，惟「Clearspring」含有最多昆蟲碎片為27片；雖「馬莎」和「清淨園」檢出含有防腐劑二氧化硫（sulphur dioxide）和山梨酸（sorbic acid），但皆符合《防腐劑規例》和《標籤規例》，其他樣本則均沒有檢出防腐劑。

測試結果顯示，這10款樣本的總評同獲4.5分，當中包括最低售價$4.3的「珠江橋牌」，而最高售價為$45的「馬莎」，由此可見，產品的品質與價格沒有必然關係。此外，由於大部分醃菜利用鹽來防腐，因此逾8成半樣本屬高鈉。在進食醃菜時應注意食用分量，少食多滋味，並保持均衡飲食，多吃新鮮蔬菜，保持身體健康。

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責任編輯：羅嘉欣