【DSE2023】今年誕4名文憑試狀元或成歷屆最少　八大學位平均1.34人爭1席

中學文憑試（DSE）明日（19日）放榜，考試及評核局今日（18日）公布今年誕下4名「DSE狀元」，按年減半，或成歷屆文憑試最少，當中3人同時膺16星「超級狀元」。考評局形容考生「爭啲啲運氣」，無正面回應人數大幅下跌是否與疫情或移民潮有關。

今年有逾1.7萬名（42.3%）日校考生考獲「33222」升讀八大門檻，平均1.34人爭奪1個聯招學額，比例與去年相若，學友社估計5科20分較大機會入讀八大。

考評局公布，本年僅誕下4名狀元，分別2男2女考獲7科5**佳績，當中3人、包括2男1女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為超級狀元。今屆狀元較去年放榜日公布的8人減半，倘連同去年覆核「升呢」狀元合計總數11人，更按年大減逾半；翻查資料，2012年首屆文憑試起，最低紀錄是2015年的5名狀元，其中1人是覆核後升級，倘今年無考生成功覆核，今年有機會再創新低。

被問到狀元大減是否受疫情或移民潮影響，考評局秘書長魏向東表示，共有107名考生在最佳6科考獲40至42分（即滿分或接近滿分），較去年102人多5人，形容取得高分的考生人數不比去年少，各科合計考獲5**的科目總數，較去年多，而5**數目較為平均分布，可見整體成績進步，相信個別同學「爭啲啲運氣」未能成為狀元。

此外，有17人（6男11女）在甲類科目考獲6科5** ，成為「榜眼」；35人（14男21女）在5科考獲5**，成為「探花」。同時，3,898名考生獲特別考試安排，較去年增約13%。魏向東形容，SEN（有特殊教育需要）考生表現十分亮麗，有29名SEN考生取得2至4科「5**」，有22.5%的SEN考生取得「33222」大學學士學位的最低入學資格。

至於今屆最年長考生為71歲，僅報考1科；另有3名11歲考生，當中最年輕考生應考2科。

今年整體41,121萬名日校考生，有17,391人（42.3%）考獲「33222」升讀八大最低門檻，按年略增122人，競爭約1.3萬個八大聯招學額，平均1.34人爭1位，與去年1.33人相若。

學友社預料，5科20分或以上的考生，較大機會獲八大學士學位課程取錄，並指其中6間資助大學最低收生要求為最佳6科「332233」 ，故建議學生參考最佳6科積點作統計。學友社「放榜輔導熱綫」自上周六（15日）起提供服務，截至今午接獲95個求助個案，當中近3成感到徬徨、疑心、焦慮；中學生佔56%。而整體查詢個案中，個案主要就放榜準備、非聯招自資副學位課程、聯招課程作查詢。學友社將於今晚提供通宵輔導服務，幫助學生應對放榜，有需要可致電25033399尋求協助。

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記者：馮琪雅、梁凱婷