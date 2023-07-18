【毒品案】海關上半年破604宗毒品案　涉款9.7億元

▲ 海關上半年破604宗毒品案，涉款9.7億元。

香港海關今年1至6月在香港國際機場共偵破604宗毒品案件，並檢獲約2.3噸懷疑毒品，估計市值約9.7億元。檢獲的主要毒品種類依次為大麻類572公斤、504公斤氯胺酮、冰毒436公斤及241公斤可卡因。

海關機場科空運貨物課監督張家聰指，海關於今年頭6個月於香港國際機場，破獲604宗販毒案件，檢獲2.3噸毒品，市值9.7億元，較去年上升80%。檢獲最多為大麻類，檢獲572公斤，較去年同期98公斤上升5倍。氯胺酮檢獲504公斤，較去年257公斤上升近一倍。檢獲冰毒436公斤，較去年581公斤減少25%。而檢獲可卡因241公斤，較去年78公斤上升2倍。破獲26宗航空販毒案件，交去年同期5宗上升4倍。

手法包括體內藏毒及行李收藏，整體以空運貨物手法較多。海關指大麻二酚cbd由本年2月1日列為禁藥後，海關於6月30日為止，於香港國際機場破獲25宗案件，而貨運及旅客渠道，分別為18宗及7宗。販毒集團會以偽裝正常貨物，混入大量毒品蒙混過關，亦會以第另一手法，以集運方式，將毒品混入日用品或其他貨品中，較輕量輸入本港。

海關毒品調查科機場調查課監督馮衛正指，上半年海關共檢獲2.6噸毒品，數字顯示機場2.3噸以佔88%。比例為近10年最高，最多數量分次序為，大麻615公斤、K仔588公斤、冰毒498公斤及可卡因310公斤。大麻檢獲數量更較去年上升4.5倍，顯示大麻為較常用毒品，原因與其他國家將禁大媽較寬鬆，部分美洲及亞洲地區更將休閒大麻合法化，令濫用情況變普遍。

而香港於2022年數字顯示，吸食毒品21歲以下青年有693宗，當中佔一半為濫用大麻藥物。早前海關破獲多宗以大型空運貨物貨物輸入大量毒品，而近期販毒專集團轉為以散彈式少於5公斤集運方式輸入毒品。上半年破獲516宗，較去年上升7成。相信販毒集團以化整為零方式，減少被截獲損失。

販毒集團並會將毒品收藏於貨物包裝的紙箱內，或以近乎無影無蹤方式，將毒品滲入衣服或枕頭等日用品內蒙混過關。販毒集團亦會以多重收貨方式，及利用物流公司存倉等待一段時間後，過冷河方式再提取貨品，亦會轉折多次更改收貨地點及方式，增加執法人員調查難度，亦會一條龍式，登記成立新公司，收貨及以物流司機身份提貨，減少被查驗風險。

海關於上半年販毒案件共拘捕67人，年齡介乎14至76歲。海關呼籲，暑假將至，家長要多加留意子女，勿讓子女被人利用參與販毒。海關提醒青少年不要貪圖金錢利誘，參與販毒活動。市民亦不應將私人資料及地址借人，用以收取貨物誤墮法網。海關重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。市民切勿以身試法。

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責任編輯：陳麗娜