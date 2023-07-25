Nu Skin善的力量月 為兒童改善生活帶來希望

有說善良如同種子，不斷傳播便能令世界變得更美好。作為健康和美容行業的領導者之一，如新集團（Nu Skin）一直將「善的力量」視為核心價值，如新善的力量基金會香港分會於2009年成立，多年來透過各項慈善活動及善款贊助，讓兒童能夠在健康和溫飽下成長及學習，為他們帶來希望，預見更美好的未來。

Nu Skin的創辦人羅百禮先生認為公司不僅是健康和美容行業的領導者，更可以改善世界各地有需要的人的生活，並將此提煉為一個統一的詞語「善的力量」。每年6月都是Nu Skin的「善的力量月 (Force For Good Month)」，在這段期間，全球各地近50個市場都會舉辦不同類型的慈善活動，並鼓勵員工和事業經營夥伴一起身體力行參加，為社區帶來不一樣的色彩和活力，共同譜出善的力量。

▲ 「善的力量」為Nu Skin的核心價值，致力為兒童改善生活並帶來希望。

舉辦「童友一片天」油畫活動 鼓勵心童勇敢對抗病魔



每年的「善的力量月」，Nu Skin各個市場都會積極舉辦不同的慈善活動以推廣及傳揚善的力量。而Nu Skin香港今年則聯同兒童心臟基金會，舉辦了一個名為「童友一片天」的活動，並邀請一眾事業經營夥伴及同事與一班患有先天性心臟病的小朋友（心童），在活動中一起合力創作壁畫。這幅貫注大量愛心的製成品，經裝裱後捐贈予香港兒童醫院心臟科，並安裝在病房中，為環境增添色彩。這幅作品的意義之處在於，除了印證公司在善的路途上一直默默付出的努力外，更重要的是能夠讓住院的小朋友都感受到滿滿的祝福和活力，並鼓勵他們盡快戰勝病魔，活出更好的人生，彼此一起童心攜手創未來！

▲ 大家一起合力創作壁畫，並把成品掛於香港兒童醫院心臟科病房。

全力支持助心童重獲「心」生



在「善的力量」驅動下，Nu Skin自2005年開始與兒童心臟基金會合作，除了每年透過參與各項籌款活動，如一年一度的運動日及慈善步行，同時每年定額贊助心童進行相關手術，為心童及其家人帶來經濟支援及心靈慰藉，幫助他們重獲「心」生。

Nu Skin 全方位支援心童家庭，包括贊助基因檢查及醫療器具，提供義工服務及技術支援等，以帶動更多 Nu Skin 的夥伴加入支持心童成長的行列。此外，Nu Skin 密切關注嶄新醫療技術的發展，更曾是首間支持兒童進行「經心導管肺動脈瓣膜植入術」（PPVI）的企業，讓心童能夠透過這項微創性程序得到更佳的治療效果，包括減少手術施行時間、復原時間及降低治療創傷等。



▲ Nu Skin會定期舉辦醫院參觀活動，希望令更多人對心臟病的認知有所增加。

循四大方向行善 關顧弱勢兒童



Nu Skin一向重視履行企業社會責任，在其善的力量基金會下一共有四大支柱，包括善的力量基金會、受飢兒滋養計劃、可持續發展，以及關愛社會。隨着基金會在美國已發展成為501(c)(3) 非牟利組織，其香港分會同樣致力發揚及凝聚善的力量，長期關注本地貧困、弱勢兒童的教育、健康、福利等，藉各項慈善活動贊助，力求助他們脫離貧困或疾病。其愛心義工隊早於 2006 年成立，過去一直持續為有需要的兒童、長者、基層家庭及弱勢社群提供支援，讓他們感受社會人士的愛心與關懷。我們盼望透過發揚「善的力量」，讓有需要的人感受到社會人士的支持，希望與大家一起「預見更好的自己」！

▲ 為推廣善的力量，Nu Skin積極舉辦及參與不同類型的義工活動。

（特約）