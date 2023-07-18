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【47人初選案】 何桂藍指戴耀廷立會過半創見「癡線」　認為攬炒是精神

社會 15:01 2023/07/18

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(資料圖片)

民主派初選案今（18日）續，前《立場新聞》記者何桂藍首日作供。何供稱，戴耀廷在2014年後因立場溫和被激進派攻擊唾棄，她認為戴倡2016年立會過半等創見很「癡線」。何又認為「攬炒」是種精神，很少社運可達成最初的訴求，過程中所打開的空間才是運動真正的建樹。

被告何桂藍今出庭自辯，由其代表大律師Trevor Beel主問。何指，她在2008年於北京清華大學修讀外國語言及文學系，2012年回港，先後在網媒《主場新聞》及《立場新聞》任職。何稱，在學期間透過微博認識中國政治，當時正是中國公民發展最蓬勃的時期，她對中國沒有怨恨，但知道中國有很多不公義。

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被問到是否同意趙家賢形容戴耀廷激進，何認為是相反。何指於2014年後，激進派認為戴太溫和，攻擊甚至唾棄他。何形容，戴的支持者為網台「D100」聽眾，即中年和畏懼暴力，但很投入社區。對於戴提倡2016年立會過半、在社運低迷時豪言填滿「白區」，她認為戴的該等創見很「癡線」。

何稱，當政府在2019年10月宣布撤回《逃犯條例》後，出現「五大訴求 缺一不可」的說法，何認為示威者真正的意思是運動不應就此完結。何稱，及後出現一些解散警隊等新訴求，「林鄭下台」則一直「彈出彈入」，唯一沒變的訴求是雙普選。

大律師Trevor Beel問及何在2020年提及「攬炒」的意思，何認為「攬炒」是種精神，「明知自己承受好大代價，簡單嚟講係會炒埋自己」，仍堅持自己認為應做的事。至於對家會如何被「炒」，何認為是北京及香港政權會失去對香港的控制。何指，大家認為社運一定要訴求明確，即「達到就達到，達唔到就輸」，但她認為很少社運可達到最初的訴求，而在運動過程中所打開的空間才是真正的建樹。

大律師Trevor Beel另就戴耀廷在2020年4月發表《真攬炒十步 這是香港宿命》一文發問，何指不同意戴的論調「好似宿命論咁」，直言十步不一定如戴預期般發生。

聆訊明（19日）續。

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記者：陳曉欣

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