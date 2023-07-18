【47人初選案】何桂藍供稱戴耀廷太溫和遭激進派攻擊　何指戴2016年立會過半創見「癡線」

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民主派初選案今（18日）續，前《立場新聞》記者何桂藍首日作供。何供稱，戴耀廷在2014年後因立場溫和被激進派攻擊唾棄，她認為戴倡2016年立會過半等創見很「癡線」。

被告何桂藍今出庭自辯稱，由其代表大律師Trevor Beel主問。何指，她在2018年於北京清華大學修讀外國語言及文學系，2012年回港，先後在網媒《主場新聞》及《立場新聞》任職。何稱，她在學期間透過微博認識中國政治，當時正是中國公民發展最蓬勃的時期，她對中國沒有怨恨，但知道中國有很多不公義。

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被問到是否同意趙家賢形容戴耀廷激進，何認為是相反，指在2014年後，激進派認為戴太溫和，攻擊甚至唾棄他。何形容戴的支持者為網台「D100」聽眾，即中年和畏懼暴力，但很投入社區。對於戴提倡2016年立會過半、在社運低迷時豪言填滿「白區」，她認為戴的該等創見很「癡線」。

何稱，當政府在2019年10月宣布撤回《逃犯條例》後，出現「五大訴求缺一不可」的說法，何認為示威者真正的意思是運動不應就此完結。何稱，及後出現一些解散警隊等新訴求，「林鄭下台」則一直「彈出彈入」，唯一沒變的訴求是雙普選。

聆訊下午續。

記者：陳曉欣