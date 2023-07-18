【父性侵女】稱因壓力而多次非禮女兒　54歲父認罪囚64個月

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16歲少女去信向老師披露5至14歲時遭父親多次性侵，形容父親是戀童癖。少女指起初遭父親經常撫摸臀部，她曾向母親投訴，惟母親指是關愛的表現。及至8歲至14歲期間，少女指遭父親多次撫摸及以下體磨擦其私處等。父親被捕後於警誡下稱，看過色情片後因好色而衝動犯案，今（18日）於高等法院承認5項非禮罪。暫委法官判刑時指，被告違反誠信，判監5年4個月。

被告現年54歲，案發時任職酒店經理，今承認5項非禮罪，事發於2013年6月至2019年8月期間，於住所非禮女兒X，X當時8至14歲。

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代表律師求情指，被告沒有刑事記錄，因積累的經濟及工作壓力等而犯案，被告坦承控罪，對事件感到後悔，曾萌自殺念頭，最後想及家人而放棄，故望法庭輕判，以讓被告盡早與家人重聚。

暫委法官判刑時指，據事主創傷報告指出，事主因本案致情緒受困，須接受精神及心理治療，亦因本案已須暫停學業，並影響到兩性關係，事件對其一生造成巨大影響。暫委法官指本案案情嚴重，被告違反誠信，考慮到事主年齡及對其心理影響，被告認罪令事主毋須出庭，就5項非禮罪共判監5年4個月。

案情指，事主X現年17歲，X於2021年9月去信老師，披露約於5至6歲時開始遭被告多次性侵，形容被告是戀童癖，直至14歲才停止被侵犯。X於信中表示一直選擇沉默，因不欲傷害她所愛的母親及祖母，惟因心理困擾而向老師求助，老師遂於同月報警。

X向警方表示於5至14歲期間遭被告多次性侵，部分事件已忘記細節。X稱事發時母親有時出外工幹，而X被性侵後，被告會帶她吃下午茶作安慰。X表示不喜歡遭被告撫摸，對被性侵感到羞恥。

X指於5至11歲期間經常遭被告撫摸臀部，她曾向母親投訴，母親指被告經常工作，甚少與X見面，是被告向X表示關愛的方式。X稱於8至11歲期間遭被告多次非禮，X指曾於床上玩手機時，被告亦在床上，並用手撫摸其大腿內側，再用手指隔著衣服非禮其下體後，以下體磨擦其私處，X稱曾發生無數次相同情況。

及至11至14歲時，X指被告重複以上作為，其中3次被脫去衣服，X指被告曾撫摸及舔其胸部，最後一次發生後，被告問及X是否不喜歡，並指男人就是這樣。X感到憤怒，被告問及X會否原諒他，X稱或會，但不會忘記事件。

被告於2021年9月被捕，警誡下稱因看過色情片後衝動而犯案，並承認指控。

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記者：林育慧