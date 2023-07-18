【虛假文書】涉指示下屬冒簽及斜坡項目用假審核證書　工程師否認串謀使用虛假文書受審

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嘉科工程顧問有限公司前工程師涉就斜坡項目要求下屬冒簽獨立審核工程師簽名，工程師另串謀以11份虛假獨立審核證書及1份虛假生態評估報告，詐騙路政署等3個政府部門。涉案工程師今（18日）於區域法院否認5項串謀使用虛假文書罪，案件開審。被告下屬以污點證人身份作供稱，案發時被告曾指示她利用小畫家複製簽名，以在斜坡工程報告中獨立工程師簽名位置簽署。

被告黃嘉進（47歲）報稱無業，案發時為嘉科工程顧問有限公司工程師，今否認5項串謀使用虛假文書罪，案件開審。

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控方今傳召案發時為被告下屬鄧勵珩作供，並呈上免予以起訴書，鄧確認免訴起訴書內容。鄧供稱，她於2014年2月入職嘉科工程顧問有限公司，成為被告下屬。鄧指於2015年接手合約CE69/2009，當時合約已到達工程階段，駐地盤助理工程師陳澤鴻經被告將1份報告交予她，被告要求鄧於獨立工程師簽署位置加上簽名。

鄧指，涉案斜坡位於和合石，被告當時曾解釋報告於2012年完成，但因2014年有山泥傾瀉，故陳需再更新報告。被告遂指示鄧將過往的獨立審核工程師證書（ICE Cert) 由PDF檔案轉為圖像，再利用小畫家複製獨立審核工程師劉志強簽名。

鄧供稱，她遂按指示將劉的簽名加入報告，惟被告並不滿意簽名的像素低，鄧遂再作同類嘗試，報告最終交予政府。鄧續指，陳於同年8月再經被告送遞報告，被告亦同樣要求鄧加入劉的簽名，鄧於同年12月使用同類方式將劉的簽名加入報告內。

控罪稱，被告於2015年3月1日至2018年7月11日期間，知道11張看來是由獨立審核工程師劉志強簽署的獨立審核證書，以及1份由生態顧問公司AEC Limited發出的生態評估報告均屬虛假，而分別與4名下屬，即鄧勵珩、曾瑋皓、黃凱琨和楊言翰，串謀使用該等文書，意圖誘使土木工程拓展署、路政署及漁護署職員接受它們為真文書，因而作出或不作某些行為，以致對該3個政府部門或其他人不利。

研訊明（19日）續。

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記者：梁錦麟