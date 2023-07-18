【洩露機密】DSE閱卷員小紅書洩密　考評局報警：不知違規者身份、屬個別事件

內地社交平台「小紅書」早前有一個自稱為「中文科閱卷員」的「王老師」帳戶，公然在平台上公開一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的評卷參考文件封面，考評局今日（18日）證實有人嚴重違反考務守則，已報警處理。雖然有關帳戶已自揭負責批改的作文題目，考評局秘書長魏向東稱，不知悉違規者身份，並不肯定對方是否閱卷員，但強調是個別事件，未來會加強閱卷員的保密規則訓練。

麥勁生：事件非常罕見 信賴考務人員能履行職務

考評局總監麥勁生表示，事件違反考務守則，考評局已就有關不當行為報警，並指是個別事件，「考評局咁長歷史，發生呢啲事件係非常罕見，睇到普遍考務人員能夠緊張守則去做事」，強調局方一直嚴格執行守則，並信賴考務人員能夠履行應有職務。

被問到會否DQ違規者，魏向東說，「其實我地都唔知（違規者）係咪閱卷員同埋邊一個人，警方會再跟進」。魏提及，閱卷員須簽署保密協議，協議並無期限，閱卷員身份亦須保密，考評局未來亦會加強相關訓練，重申今次「嚴重犯規」行為是「好個別」，不認為日後會形成普遍現象。

魏向東又提到，假如明年在大灣區設文憑試試場，試場一定會「完全跟從」香港試場規定，試卷一定會送返香港批改，考評局初步亦沒有打算聘請內地的閱卷員，所有閱卷員都在香港聘請、在香港閱卷。

翻查資料，涉及違規的小紅書用戶「DSE 5**王老師」，早前在平台上自稱於中大中文系畢業、擁有10年日校任教經驗，「熟悉考評，內部培訓常客、閱卷員、研究數千試卷」，更披露自己負責批改中文寫作卷的「一次令我百感交集的聚餐」題目，需於28日限期內批改500篇作文。該帳戶其後在平台上載一張圖片，顯示為考評局2023年文憑試中國語文卷二的評卷參考封面，寫有「機密（只限閱卷員使用）」。惟事件被揭發後，該帳戶已註銷。

警方今回覆本報表示，上周五（14日）接獲一機構職員報案，指有人未經批准，把該機構的文件上傳至網上平台，經初步調查將案件暫列「違反《香港考試及評核局條例》」，交由灣仔分區雜項調查小隊跟進，暫未有人被捕。

明年首批內地試場學校數目 仍待兩地部門商討

另外，考評局早前預告中學文憑試最快明年首設內地試場。魏向東指，去年已修改考試規則，於2024年起讓合資格的內地港人子弟學校申請成為「與考學校」，相關資格定義是由兩地教育部門監督和執行，包括符合內地規定取錄港人子弟、課程須經過本港教育部門及質素保障部門確認推行DSE課程及課程標準，考評局暫時未知相關學校何時能夠成為與考學校，有關部門仍在商討。

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記者：蘇文軒、馮琪雅