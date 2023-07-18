【洩露機密】DSE閱卷員小紅書洩評卷參考　考評局已報警：屬個別事件

內地社交平台「小紅書」早前有一名自稱為「中文科閱卷員」的人，公然在網上公開一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件。考評局今日（18日）證實，有人違反考務守則，已報警處理。

考評局總監麥勁生表示，事件違反考務守則，當局已就有關不當行為報警，並指是個別事件，考務人員均會謹慎遵守守則做事。考評局秘書長魏向東亦稱，考評局暫未知違規者身份，要交給警方調查，而閱卷員須簽署保密協議，考評局亦有提供培訓，強調保密協議沒有期限，閱卷員身份同樣都會保密，形容今次屬嚴重犯規事件。

魏向東又提到，假如將來在大灣區設文憑試試場，試場一定會完全跟從香港的規定，試卷一定會送到香港批改，初步亦沒有打算聘請內地閱卷員。

早前小紅書用戶「DSE 5**王老師」，在平台上自稱中大中文系畢業，擁有10年教日校經驗，「熟悉考評，內部培訓常客、閱卷員、研究數千試卷」。他近日在平台上載一份文件，顯示為考評局2023年文憑試中國語文卷二的評卷參考，抬頭更有粗體字句寫有「機密（只限閱卷員使用）」。考評局事後指，所有閱卷員均須把一切事宜保密，保密規定不設時限，如證實有閱卷員違反保密規定，會按既定程序採取適當的跟進行動。

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記者：蘇文軒