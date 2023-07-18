【福建訪問團】立法會議員上午考察華僑大學　港生稱有意畢業後回港考紀律部隊

▲ 立法會議員考察華僑大學(廈門校區)。(梁君彥fb圖片)

立法會主席梁君彥率的立法會福建考察團踏入第四日，今日（16日）上午行程包括考察華僑大學（廈門校區），了解大學的校史、培育人才理念和參觀校園設施，並與當地香港大學生座談交流；下午到著名景點鼓浪嶼參觀。

華僑大學以「面向海外，面向港澳台」為辦學方針，學生來自五湖四海，現有全日制本科生和研究生合共35,000多名，來自香港便有2,900多名，是在讀香港學生最多的內地院校之一。

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身兼全國人大常委的立法會議員李慧琼表示，有三位學生分別跟她說，已經報了香港警隊，希望可以有機會加入警隊。她指，感到十分鼓舞，因香港現在很多方面也缺乏年輕人加入，也希望在香港與各位議員一起推動，包括公務員事務局，也一定要來華僑大學招生。

有在華僑大學就讀本科及研究生學位的學生稱，有意在畢業後回港投考包括海關或警隊等紀律部隊。該學生指，到內地讀書，是為了拓寬眼界，相信在內地讀書的視野，會較一般香港年輕人廣闊，因為具備雙重認知優勢，如在就讀期間，認識到鄉村振興以至兩岸關係。

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華僑大學對外國政府人員舉辦中文學習班 周浩鼎稱本港可參考經驗

民建聯立法會議員周浩鼎表示，華僑大學一直擔當重要對外聯繫功能，該校對外國政府人員舉辦中文學習班，目前已培訓了超過1300漢語人才，地區範圍覆蓋一帶一路，包括東盟，中東及非洲等，有助將來和我國建立良好關系。他指，早前向特首提出建議，在香港舉辦培訓課程，對一帶一路國家外交及政府人員，進行短期國際法培訓，日後落實時，也可以參考福建華僑大學的成功經驗。

陸瀚民籲本港借鏡國情教育

經民聯立法會議員陸瀚民指，在工作午餐時，繼續與華僑大學學生處處長陳捷請教交流。他認為，在華僑大學的國情教育值得香港參考，課程包括了：國史研習、國情調研、國安教育、國情培養；當中分開兩部份，第一是基礎課堂，第二就是國情調研。國情調研就是要學生去在內地的選定城市路線，去調研當中的國情發展，並提出建議報告。他引述陳捷稱，華僑大學還辦了一個學生調研報告比賽，基本上國情教育是「全覆蓋」，即是所有畢業生也會經過這個課程和調研。

▲ 立法會議員陸瀚民(左)與華僑大學學生處處長陳捷(右)請教交流。(陸瀚民fb圖片)

陸瀚民稱，在香港，大學中的國情教育畢竟是初起步，而且「基本法及國安法的考試」，還是用20條選擇題當中答對10條就可以通過的階段，重背誦輕理解。「香港的國情及國安教育，還是落後於內地的高等院校，我們必須急起直追。」

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責任編輯：區綽彥