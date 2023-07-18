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【法律高峰論壇2023】李家超︰港府支持司法機構依法行使審判權　不受外部勢力干預　

政治 15:26 2023/07/18

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行政長官李家超。（政府新聞網圖片）

「香港法治營商環境——法律高峰論壇2023」今日舉行，行政長官李家超及多位官員出席。李家超在致辭時表示，特區政府全力支持司法機構依法行使審判權，保障司法和檢控人員依法履職盡責，維護司法公正和法治精神，不受外部勢力干預。

李家超指，法治建設對保障人民和企業的權利，實現良政善治，確保社會長期繁榮穩定具有重大意義。面對國際政治和經濟的挑戰，香港必須自發維護國家安全和法治精神，才能為特區、為國家提供穩定而安全的營商投資環境。

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另外，李家超亦提到，香港也積極對接國家就國際法律人才的重大需求，持續提升與內地和國際機構的合作深度，推進與海內外機構就涉外法律議題的交流互鑑。

林定國︰企業及投資者財產在港依法受保護

律政司司長林定國指，要維護優越的營商環境，離不開國家安全和穩定。放眼世界，很多其他普通法司法管轄區均訂立了比香港更嚴格、更繁複的維護國家安全法律機制，強調港區國安法針對的只是極少數危害國安的人，「廣大奉公守法的企業及投資者的財產一如既往在香港依法受到保護」

林定國又提到，正爭取盡快落實《內地民商事判決（相互強制執行）條例》，為兩地相互執行民商事判決提供更全面更有效的機制，減低當事人提出平行訴訟的需要，進一步增強香港作為爭議解決地點的競爭力。

律政司司長林定國。（政府新聞網圖片）

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責任編輯：戴朗希

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林定國 普通法 律政司 李家超 政治

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