【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案加控不依期歸押罪　續還押9月中再訊

▲ 區域法院。（資料圖片）

大埔龍尾村碎屍案死者蔡天鳳前夫鄺港智，涉於2013年至2015年間在酒店等地偷取多人財物。鄺擬否認7項盜竊罪後棄保潛逃後，於2015年潛逃，早前再度被捕，今（18日）於區域法院再提訊。控方申請撤銷其中1項盜竊罪，新增1項不依期歸押罪。法官批准控方申請，將案件押後至9月19日再訊，以待辯方向被告提供法律意見及與控方商討，其間被告須還押。

控方今申請修訂控罪，撤銷被告鄺港智（28歲，無罪）被控的其中1項盜竊罪，以及新增1項不依期歸押罪。辯方不反對修訂控罪，另申請將案件押後9周，以向被告提供法律意見及與控方商討。

被告沒有保釋申請，法官批准控方修訂控罪，將案件押後至9月19日再訊，其間被告須還押。

被告現被控6項盜竊罪，以及1項不依期歸押罪。控罪指，被告於2013年6月14日至2015年1月14日期間，分別於紅磡都會海逸酒店等地偷竊35條項鏈、31條手鏈、逾13條金條、102顆金粒、6個吊墜，以及一些裝飾品，而上述物品屬於6名事主；被告另於2015年10月26日，沒有按照法庭指定歸押。

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記者：梁錦麟