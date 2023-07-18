【死因研訊】抑鬱聾啞漢出院後墮樓亡  死因庭陪審團裁定精神紊亂時自殺

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患抑鬱症的58歲聾啞漢，2020年在葵涌醫院出院後翌日跳樓亡，死因庭經過5日研訊，5人陪審團今午（18日）裁定死者精神紊亂時自殺，並建議醫管局要求病人入院時提供已更新的緊急聯絡人方式及改良自殺風險評估表。

死者鍾志強（終年58歲），生前任職清潔工，死者於2020年4月21日在葵涌醫院被診斷抑鬱症復發，留醫至5月6日出院，惟翌日5月7日在葵盛東邨跳樓身亡。

▲ 死者胞妹(白衣者)表示尊重裁決。陳曉欣攝

死因裁判官周慧珠今早引導陪審團時指，可裁定死者「死於自殺」、「精神紊亂時自殺」或「死因存疑」。3男2女陪審團退庭商議約3小時後，裁定死者在精神紊亂時自殺。

陪審團向醫管局提出2項建議，包括要求所有病人入院時提供至少1名緊急聯絡人作更新之用，以及護士填寫自殺風險評估表時增填評估時間，以便醫護日後跟進。

死者胞妹裁決後於庭外表示，尊重陪審團裁決，但認為建議沒觸及手語翻譯方面是有漏洞。

綜合早前證供，葵涌醫院精神科醫生鄭美琪供稱，死者住院時正值新冠疫情，院方安排手語翻譯員進入病房須平衡傳播風險，不能每次作安排。

鄭又指死者能以紙筆溝通，死者曾多次寫下想出院返工的訴求，鄭認為死者的壓力來自經濟，故較重視死者的工作需要，鄭指死者出院時沒有明顯自殺風險。鄭另指事發時不知道死者曾經架刀企圖自殺，於聆訊披露的文件中始得知。

專家證人曾淑鈞供稱，醫生查閱不到死者過往曾經架刀威脅自殺的門診紀錄，屬醫院的管理責任；又指若死者的自殺風險有被正確評估，監察密度應增高，「做密啲可以睇到多啲嘢」。

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記者：陳曉欣