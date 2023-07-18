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【失業率】本港最新失業率2.9%　微跌0.1%

社會 16:32 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

(湯致遠攝)

根據政府統計處今日（七月十八日）發表的最新勞動人口統計數字（即2023年4月至6月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2023年3月至5月的3.0%下跌至2023年4月至6月的2.9%。就業不足率亦由2023年3月至5月的1.2%下跌至2023年4月至6月的1.1%。
 
與2023年3月至5月比較，在2023年4月至6月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中零售業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業和零售業。
 
總就業人數由2023年3月至5月的3,673,800人，上升至2023年4月至6月的3,688,800人，增加約15,000人。同期的總勞動人口亦由3,787,000人上升至3,802,400人，增加約15,400人。
 
2023年4月至6月的失業人數（不經季節性調整）為113,600人，與2023年3月至5月的數字（113,100人）大致相若。就業不足人數則由2023年3月至5月的44,400人，下跌至2023年4月至6月的41,500人，減少約2,900人。

署理勞工及福利局局長何啟明指，隨着經濟復蘇進一步增強，勞工市場在未來數月應會進一步改善，而按行業分析，4月至6月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.2個百分點至4.0%。

按行業分析，二零二三年四月至六月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較二零二三年三月至五月下跌0.2個百分點至4.0%。其中，零售業和住宿服務業的失業率分別下跌0.3及0.5個百分點至3.5%和3.0%，餐飲服務活動業的失業率維持於4.8%不變。一些行業的失業率亦下跌，尤其是藝術、娛樂及康樂活動業。其餘行業的失業率分別維持不變或上升，但普遍仍處於低水平。

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