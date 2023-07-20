【抗癌勇士】遺傳亡母患乳腺癌 36歲女子戰勝癌魔活下去：積極是一種選擇

▲ 安妮未踏出喪母的陰影，接踵而來自己也患上癌症。

馬來西亞36歲女子安妮，3年前曾經歷母親患乳腺癌離世之苦，無奈天意弄人，她還未從喪母之痛走出來，未幾她胸部出現劇痛，經醫生診斷，她亦確診患上乳腺癌。雖然惡耗傳來令她晴天霹靂，但她卻選擇勇敢面對，發揮大愛精神，製作漂亮的帽子和頭巾，讓化療後脫髮的癌症患者重拾信心，她亦因此而得到一份積極的力量，令她勇氣滿滿的戰勝癌魔。

安妮接受馬來西亞網媒「WeirdKaya」訪問時透露，2022年她母親患上乳腺癌，令她當時情緒起伏很大，經常失眠。不幸地，母親的癌細胞亦擴散得很快，最初是胸部，之後就由腋下淋巴擴散至大腦。

安妮指，照顧患病媽媽令她身心崩潰，自己要兼顧居家工作，又要經常要帶着母親到醫院覆診，加上當時正值疫情，當政府實施行動管制令，母親不能外出就醫，經常困在家中的她終日頭痛得要命，雖然接受了激光治療，但治標不治本，頭痛很快又回來。

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母親在自己生日前病逝

談到母親被癌病折騰，她十分心痛︰

我看著自己的母親一天天惡化，當我看到這個曾經活潑的女人失去了言語和視力時，我感到無能為力！

安妮母親經歷了幾個月的痛苦後，終於熬不下去離世，而母親離世那天，正正是女兒生日的前夕，這令到安妮倍感難過，亦是她一生中最大的遺憾。

一波未平一波又起，當她承受着母親離世的沉重打擊之際，命運又再次突襲，她的胸部開始出現劇烈疼痛，初時她以為自己是因為長時間操勞及睡眠不足或壓力造成，但疼痛愈來愈烈，她在丈夫的催促下去看醫生，令她晴天霹靂的是，醫生告訴她患上與母親一樣的乳腺癌， 她回憶說︰

這個診斷對我打擊很大！我當時才36歲，還沒有孩子，這時才剛開始適應失去母親的痛苦，自己卻陷入了另一場戰鬥。

安妮接受了切除腫瘤手術，隨後3周內又做了6次化療，然後開始一系列放射性治療。雖然安妮曾目睹母親勇敢與疾病鬥爭，她卻初時無法堅定決心，尤其她開始脫髮時，真的崩潰了，

我當時非常想念媽媽，多麼想問問她到底是如何處理和面對這件事。

為患者製頭巾重拾自信

因為脫髮嚴重，安妮索性剃光頭，開始用頭巾和帽子來掩蓋禿頭，可惜可用的頭巾和帽子選擇不多，讓安妮感到十分沮喪，但這時她突然意識到想為癌症患者出一分力，為他們設計時尚的帽子頭巾︰

我想製作美麗而充滿活力的帽子或頭巾，為我每一天增添一些色彩和亮度。在那一刻，我決定為癌症患者打造自己的時尚帽子和頭巾，為面臨類似挑戰的人們帶來時尚和舒適。

安妮創辦了名為 Miyaco 的公司，開始研究材料和設計，為癌症患者製作漂亮的帽子和頭巾。她說這個工作意義重大，她亦沒戴假髮，而是用配飾來裝飾自己，

我想做的東西不僅實用，而且還能增強他們的信心。當我失去頭髮時，我的醫生告訴我不需要假髮，應該要擁抱你的美麗，這就是我學到的。

丈夫不離不棄貼身照顧

對於最終戰勝癌魔，安妮歸功於她的丈夫，因為在治療過程中，丈夫是她最大的精神支柱，他每次都陪伴太太覆診，又不停提醒她在這場鬥爭中不孤單。雖然一般人患上絕症都難免悶悶不樂及抱怨連連，但安妮從母親身上學到寶貴的真理︰

積極是另一種選擇，這是我從媽媽身上學到的一課，它幫助我度過了艱難期 。

如今已康復的安妮，希望用自己的經歷鼓勵癌症患者同路人不要放棄︰

癌症告訴我，生活可以瞬間改變，但決定我們旅程的是我們的精神。

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