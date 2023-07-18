【半價搭車】九巴推暑期半價學生專享　包攬獨營約30條過海線

▲ （九巴圖片）

九巴今（18日）宣布，為學生推出為期約2周的過海線半價優惠，涉及30條過海巴士路線。

由7月19日至8月1日期間，合資格持有「學生身份」個人八達通的學生，可享30條過海線半價優惠。半價優惠只適用於全額車費，同一優惠同日內使用次數不限。

適逢香港書展及香港動漫電玩節，將分別於7月19至25日及7月28日至8月1日在灣仔會展舉行，多條九巴過海線都可前往會場。不論是到會展「打書釘」，或是來往維港兩岸遊玩，九巴過海線是學生放暑假出遊不二之選。

涉及路線詳情：

北區

373、673、673A、673P

978、978A、978B

觀塘區

603、603A、603P、603S

大埔、沙田區

900

荃葵、荔枝角區

934、934A、935、936、936A

屯門區

960、960A、960B、960C、960P

960S、960X、961、961P、961S

元朗區

968、968A、968X

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責任編輯：吳卓峰