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【半價搭車】九巴推暑期半價學生專享　包攬獨營約30條過海線

社會 16:16 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（九巴圖片）

九巴今（18日）宣布，為學生推出為期約2周的過海線半價優惠，涉及30條過海巴士路線。

由7月19日至8月1日期間，合資格持有「學生身份」個人八達通的學生，可享30條過海線半價優惠。半價優惠只適用於全額車費，同一優惠同日內使用次數不限。

適逢香港書展及香港動漫電玩節，將分別於7月19至25日及7月28日至8月1日在灣仔會展舉行，多條九巴過海線都可前往會場。不論是到會展「打書釘」，或是來往維港兩岸遊玩，九巴過海線是學生放暑假出遊不二之選。

涉及路線詳情：

北區

  • 373、673、673A、673P
  • 978、978A、978B

觀塘區

  • 603、603A、603P、603S

大埔、沙田區

  • 900

荃葵、荔枝角區

  • 934、934A、935、936、936A

屯門區

  • 960、960A、960B、960C、960P
  • 960S、960X、961、961P、961S

元朗區

  • 968、968A、968X

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責任編輯：吳卓峰

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