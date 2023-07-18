【半價搭車】九巴推暑期半價學生專享 包攬獨營約30條過海線
社會 16:16 2023/07/18
九巴今（18日）宣布，為學生推出為期約2周的過海線半價優惠，涉及30條過海巴士路線。
由7月19日至8月1日期間，合資格持有「學生身份」個人八達通的學生，可享30條過海線半價優惠。半價優惠只適用於全額車費，同一優惠同日內使用次數不限。
適逢香港書展及香港動漫電玩節，將分別於7月19至25日及7月28日至8月1日在灣仔會展舉行，多條九巴過海線都可前往會場。不論是到會展「打書釘」，或是來往維港兩岸遊玩，九巴過海線是學生放暑假出遊不二之選。
涉及路線詳情：
北區
- 373、673、673A、673P
- 978、978A、978B
觀塘區
- 603、603A、603P、603S
大埔、沙田區
- 900
荃葵、荔枝角區
- 934、934A、935、936、936A
屯門區
- 960、960A、960B、960C、960P
- 960S、960X、961、961P、961S
元朗區
- 968、968A、968X
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責任編輯：吳卓峰