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【瘦身食材】蠔肉含奧米加3鐵質豐富熱量低　黃凱詩：減磅戰友最佳雪櫃常備菜

保健美顏 17:27 2023/07/18

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下星期又打風，減磅戰友可以買定包急凍廣島蠔做雪櫃常備菜，萬一打八號波就啱使喇。

到澳洲旅遊，吃生蠔是少不了的節目，除了到魚市場買生蠔，大部分的餐廳，前菜均提供生蠔。
Bonnie說︰「我平日沒有見過你吃生蠔，還以為你沒有這喜好。原來旅行中的你，真的很不同。」我說︰「我會吃蠔，但生蠔並非常吃，一來在香港吃有點昂貴，另外，在自助餐的生蠔多是已經開好而放了一段時間，我較擔心食物安全，所以很少吃啊！」

侍應端上生蠔三味，原來在澳洲，他們吃前菜時，除了生蠔外，還會用其他兩種煮法製作的蠔，其中一款很有特色，配以用煙燻煙肉做材料的醬汁，味道有點似喼汁，英文名叫Worcestershire Sauce，酸酸辣辣的，可提升食慾，是個不錯的體驗。 

「很多人也不知道，蠔是一種相當有營養的食材，牠的奧米加含量不錯，以同等分量的蠔肉計，蠔含有的奧米加3，也有三文魚的一半。另外，其鐵質並不低，每100克（即半杯）蠔肉，已經有每天所需鐵質的40%。對減磅朋友而言，蠔肉的熱量相當低，半杯蠔肉只有約70卡。較早前，人人在家工作的日子，很多戰友的雪櫃都常備急凍廣島蠔，用少許洋蔥和薑煎煮蠔肉，再加點清酒和清湯，是個不錯的鮮甜湯底，無論配烏冬或素麵也很鮮味。有時也可用來煎蠔餅，伴飯也大讃。」我說。

蠔的奧米加含量不錯，以同等分量的蠔肉計，蠔含有的奧米加3，也有三文魚的一半。（iStock圖片）

阿Sa說︰「沒想過蠔也是減肥食材，你剛才說的食譜很精采，可以試煮。」

我吃得滋味，說道︰「這裏的蠔實在甜美，可以再叫一打嗎？」

Bonnie笑說︰「你旅行時的胃口真不錯。 」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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