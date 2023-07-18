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【離奇死亡】兩項鐵人賽爆死亡意外　男子開賽14分鐘失意識漂海面

健康 17:21 2023/07/18

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日本福岡一名兩項鐵人參賽者在開賽14分鐘後失去意識，送院搶救後不治身亡。

運動要量力而為！日本福岡縣周日（16日）舉行一場水陸兩項鐵人賽，不料開賽14分鐘後便發生死亡意外。一名男子在游泳過程中突然失去意識、漂浮於水面，送院搶救後不幸身亡。警方目前已對男子的詳細死因與身份展開調查，詳情仍有待釐清。

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綜合日媒報道，事發當日福岡市西區的濱海城海濱公園正舉行「博多灣水陸兩項鐵人比賽」，游泳項目於上午10時開始。然而開賽14分鐘後，一名年約60歲的男性參賽者就被發現漂浮在海面上，毫無動靜。

候場的救生員發現該名參賽者失去意識、臉部向下漂浮於海面，立即將他拉上岸並送往醫院搶救，可惜仍回天乏術，男子最終在醫院不治身亡。據報男子身上並無明顯外傷，因此實際死亡原因仍有待進一步調查。當地警方目前正在調查死者身分，以通知家屬，並釐清他是否有相關疾病。

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾在接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

  • 家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；
  • 吸煙；
  • 體重過重；
  • 三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；
  • 睡眠窒息症等

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責任編輯︰羅嘉欣

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