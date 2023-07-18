【懷孕必讀】孕婦及哺乳媽媽要慎吃豬肝　過量攝取或令新生兒有先天性缺陷

▲ 豬膶雖然有益，但有兩類人必須慎吃。（iStock圖片）

剛提議豬膶米綫為減磅之選，Ray便緊張地問︰「內臟？該屬不健康嗎？會引致高膽固醇，也會引發高尿酸和痛風。我爸爸有這些病患，高危的我還是小心為上！」

「豬膶的確屬高嘌呤食物，患高尿酸或痛風人士需盡量避免，以免引發痛風。但是，沒有患高尿酸或痛風的你，則毋須戒除任何食物，只要維持理想體重和體脂、多喝水、避免飲酒、飲食均衡、定期做身體檢查，便能降低患上這個病的風險。」我向他解釋。

「真的嗎？我還以為內臟是萬惡之源。」Ray說道。

「導致高膽固醇的原兇，其實是高飽和脂肪和反式脂肪食物，雖膳食中的膽固醇攝取也應愈少愈好，但豬膶含高鐵質、維他命A、葉酸、硒質；能維持能量系統、眼睛健康、抗氧化、腦部健康及生育健康，這麼高營養價值的豬膶是值得間中進食的食物。另外，其他低脂內臟還包括豬肚和牛柏葉；而豬紅、鴨血，除了低脂外，更富含高鐵質，也宜適量進食。當然，亦應進食多種類其他肉類和豆類，以確保營養均衡。」

▲ 豬膶屬高嘌呤食物，患高尿酸或痛風人士需盡量避免，以免引發痛風。（iStock圖片）

Ray鬆了一口氣，說道︰「你這樣清楚說明，我也放心選擇了。」

「不過，孕婦和哺乳媽媽則要慎吃，由於每3両豬膶含約7,800微克維他命A，而孕婦和哺乳的婦女每日建議攝取量分別是770及1,300微克，而上限則是3,000微克，過量攝取會導致新生兒出現先天性缺陷。由於豬膶的維他命A含量很高，所以吃很小分量便會超標，加上不少孕婦也有吃含維他命A的綜合營養補充劑，因此懷孕期即使很想吃豬膶都是可免則免。」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）