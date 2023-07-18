【A.I. 創世者】人類與A.I.終極角力　最新預告曝光科技對戰衝擊感官

由《俠盜一號：星球大戰外傳》(Rogue One: A Star Wars Story) 導演加利夫愛德華斯 (Gareth Edwards) 執導及編劇的科幻片《A.I. 創世者》(The Creator)，今日（7月18日）發布正式預告。

連場激戰場面橫跨全段預告，由外太空悍戰至地球海陸空，連環爆炸戰爭大場面衝擊視聽感官。原意設計為保護人類的A.I.人工智能，十年前在美國洛杉磯引爆一枚核彈頭，掀起一場人類與A.I.的生死存亡之戰。

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A.I.擁有自主思想

在人類距離取得勝利只隔一步之遙時，A.I.正研製超級武器。要贏得這場戰爭，必須銷毀這件武器，而雙方對戰之時，各種超凡高科技武器傾巢而出，核彈、戰機、坦克、火箭炮、激光槍等武器横飛，激戰大場面數之不盡，勢必成為下半年最高期待度的大片。

故事除各種超乎想像的高科技決鬥大場面，更探討現實世界中發展同樣勢不可擋的A.I.人工智能。在人類與A.I.關係密不可分的今日，不難想像有一日A.I.亦擁有自主思想。

小孩竟是超級武器

前特種部隊成員Joshua（尊大衛華盛頓）的妻子瑪雅（陳靜）在人類與A.I.的戰爭開始時，曾受A.I.的保護，它們甚至比人類更無微不至地照顧她。

而在Joshua尋得超級武器時，發現它竟是個天真無邪的孩子。在相處期間，Joshua似乎與其妻子一樣，亦開始對A.I.漸長感情。

到底在這場人類與A.I.的終極角力中，Joshua最終能否撇除個人情感，完成任務毀滅這個「武器」？

一眾演技派坐鎮

至於《A.I. 創世者》的演員陣容包括《天能》(Tenet) 金球提名男星尊大衛華盛頓 (John David Washington) 飾演主角Joshua，Marvel Studios《永恆族》(Eternals) 陳靜 (Gemma Chan) 飾演其妻子瑪雅。

同時亦有《潛行凶間》(Inception) 日本影帝渡邊謙 (Ken Watanabe)，以及《冰之驕女》（I, Tonya）金像女星愛麗遜珍妮 (Allison Janney) 等演技派坐鎮。

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