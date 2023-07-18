張小倫網上節目遇女神鄧麗欣　大膽背妻向Stephy示愛?

▲ 張小倫邀鄧麗欣歐鎧淳做嘉賓。

港隊劍擊運動員「大師兄」張小倫首個網上清談節目 《大師兄Friend嚟喇》做了8集，亦是最後一集，導演為他製造驚喜，欺騙他這集嘉賓除了香港女子游泳選手兼藝人歐鎧淳外，另一位是「蝦頭」楊詩敏。

而大師兄刻意為蝦頭煮了蝦頭湯，讓她有驚喜，但結果來的是由細到大傾慕的女神Stephy（鄧麗欣）。

大師兄驚訝之外更手騰腳震，但聊天到最後，再也忍不住衝動向Stephy 示愛，坦言細個曾經幻想過，如果第日Stephy 仍單身便好想追佢。

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▲ 兩位女神。

大師兄面都紅晒

大師兄當日進錄影棚，見到坐著的兩位女嘉賓當中，其中一個竟然是Stephy ，驚訝大叫：「點解 ....係佢…我上次出席一個活動，本來話可以見到佢，最後冇，幾失望。嘩，今日見到...面都紅埋....」

Stephy笑道：「我係蝦頭喎，哈哈哈....你諗住問我咩問題....」大師兄隨即口啞啞，笑道：「佢地瞞住我，我連問題都未有，我都覺得有古怪 .......」

對著兩個靚女，大師兄埋位開工面對鏡頭，回復專業態度，但比平日多了拘謹。「佢地話有個嘉賓食素同白肉，所以我整了波菜千層面，同煲海鮮湯...」

向Stephy表白

飲湯時，Stephy大讚好飲，令大師兄十分開心，節目差不多尾聲，他再也按不住小fans情緒，向著鏡頭坦白說：「節目組問過我鐘意訪問咩女藝人，我話我中學時真係好鐘意佢，（望向Stephy）重話我好想追佢，假如佢依家重係單身！」

Stephy笑道：「我都話最唔想別人見到我，同我講細細個就鐘意我囉.....哈哈... 」大師兄：「真係好多謝你肯上我個節目， 傾完計，好舒服，好開心，你地唔明的，哈哈！」

節目過後， 大師兄直言真的很開心，問他是否覺得相逢恨晚，因為雖然Stephy仍是單身，他卻已經為人夫。大師兄笑道：「想追Stephy只係小時侯年少無知夢想啦，現在當然唔敢亦唔會，我都好愛老婆，老婆係我成長之後的女神嘛。

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