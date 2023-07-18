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【DSE2023】有考生藏手寫筆記作弊　全部科目成績遭DQ

社會 17:30 2023/07/18

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考試及評核局今（18日）公布，本年文憑試出現1宗作弊個案。（黃建輝攝）

中學文憑試（DSE）明（19日）放榜，考試及評核局今（18日）公布，本年文憑試出現1宗作弊個案，考生被發現藏有預先手寫筆記，遭取消全部科目成績。

考評局評核發展主管蔡筱坤公布，本年DSE出現1宗作弊個案，有考生被監考員發現藏有預先手寫筆記，局方與該考生面談後，確認個案屬蓄意作弊，遭取消全部科目成績。

考評局評核發展主管蔡筱坤指，有考生被監考員發現藏有預先手寫筆記，個案屬蓄意作弊。（黃建輝攝）

同時，更有7宗違規於試場內拍照個案，包括將電腦條碼、試場照片上載至互聯網；成績均遭降級。

蔡筱坤亦表示，有29名考生帶同未經許可物品進行試場，如手錶計時器發出聲響、攜帶上一節考試的試卷，情況較為輕微；亦有68人未有遵從考試時間指示，如提早作答、未有在指定時間停筆等，遭到「輕微扣分」，情況較去年減少。局方解釋指，考生或因心情緊張，未有聽清楚試場主任的說話，便開始作答。

另外，有93名考生違反手提電話規則，較去年大減24%，局方指，不少考生誤以為已關閉手提電話，但手機在考試前已放在座椅下，一般而言只會輕微扣分處理；但有2名考生遭發現身上藏有「啟動模式」的手機，有關考生的相關科目成績則遭到降級。

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記者：梁凱婷

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