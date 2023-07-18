【食用安全】廣州學校食堂飯餸驚現「疑似避孕套」　校方解釋惹熱議

▲ 廣州學校食堂飯餸驚現「疑似避孕套」，校方解釋惹熱議。

内地學校食堂再現食安爭議。有網民日前爆料稱，在學校食堂的飯菜中吃出膠質異物，懷疑是避孕套；惟校方事後回應，指經過調查後，最終確認該異物其實是「鴨子眼球膜」。

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綜合内地媒體報道，一名李姓學生在廣州增城華世外語藝術職業學校，進行為期18天的培訓。在培訓進行到第6天期間，李同學突然在學校食堂的飯菜中，吃出橡膠製品異物。他於是在社交媒體發布的影片中說：

我吃燒鴨，吃出來個膠套，怎麼回事？BYT（避孕套）嗎？

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事件傳開後，學生都懷疑異物是避孕套。事態嚴重，校方當晚便在一份由廣州華世科教投資有限公司發出的回覆函中回應應，園區十分重視事件，在下午已針對該異物開會討論，並成立了專案小組進行內部調查，包括追蹤原材料供應鏈、食堂流程操作等環節。調查最終確認，該異物其實是「鴨子眼球膜」。

職業學校工作人員也表示，校方已將相關樣品保留，並對涉事廚師予以開除，問責全體廚房員工及扣錢處罰，同時特此向學生和家長解釋說明事件，消除誤會。

網民熱議：鴨子得罪了誰

不過，校方的回應完全沒有得到學生們的認可。最初曝料事件的李同學稱，他不能接受校方解釋，原因是膠製異物與鴨子眼球膜毫不相似，校方解釋也沒有第三方的檢測報告作支持，包括該異物是由哪家機構作鑒定、是否有上報監管部門等，工作人員均未有明確回覆。因此，李同學要求學校提供第三方報告作為證明，否則就應退還剩餘幾天的餐費，並立即改善食堂衛生條件。

事件持續發酵，校方回應也引發網民群嘲，紛紛指這是繼江西「指鼠為鴨」事件之後，又一宗以鴨子背黑鍋的食安衛生事件。

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責任編輯：羅嘉欣