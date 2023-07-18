【奪命車禍】28歲人妻走斑馬線慘被的士撞死　丈夫悲慟：怎會讓69歲聽障司機上路？

▲ 台灣一名28歲人妻走斑馬線時，慘被的士撞死。（影片截圖）

台灣新北市一名28歲女子在6月27日早上過馬路期間，突遭到一輛的士撞倒並被捲入車底，留醫搶救8日後不治身亡。死者丈夫事後受訪表示，涉事69歲的士司機疑似是聽障人士，質疑當地交通部為何會讓司機擁駕駛權。

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綜合台媒報道，新北市中和一名28歲女子，上月27日出門上班，約9時許途經景平路斑馬線遭一輛的士撞倒。而69歲的陳姓的士司機未有停車查看，反而繼續向前行駛，導致女子從引擎蓋上摔落在地，並被捲入車底。而事發時，的士上尚有一名30歲的古姓男乘客。

警消接報到場後，發現女子頭部受重創，並有多處擦傷，隨即獲送往醫院進行急救。女子的蔡姓丈夫其後接受台媒訪問表示，妻子當時頭骨骨折、顱內出血，復元機會渺茫，在搶救8日後因心跳及血壓急速下降，最終決定拔喉，不治身亡。

蔡男指，肇事的69歲陳姓司機戴著助聽器，疑似有聽力障礙。雖然事發當日，陳姓司機有入院致歉，不斷哭著說「對不起」、「沒看到」，但蔡男認為，司機在道歉時反應速度明顯比一般人緩慢，質疑當局「怎麼會讓這種人持續上路？」

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責任編輯：羅嘉欣