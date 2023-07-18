【騙案】警破105宗網購騙案涉款92萬　9名本地人被捕

▲ 警破105宗網購騙案涉款92萬，9人被捕。（黃傑偉攝）

警方於7月15至17日展開代號「天鏡」反詐騙行動，並偵破105宗網上購物騙案。行動中，共拘捕6男3女本地人士涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎20至63歲，被捕人士均為傀儡戶口持有人，涉及金額約港幣92萬元。

警區署理刑事總督察莊婉娜指，警方早前展開4次天鏡行動，拘捕71人。在過去3日展開第5次天鏡行動，以涉嫌以欺詐手段取得財產及洗黑錢拘捕6男3女年齡介乎20至63歲，報稱的士司機、地盤工人、家庭主婦、學生及無業。部分被捕人為傀儡戶口持有人。

警方指，騙徒會偽裝賣家於網上出售時令貨品，包括酒店套票、主題公園門票及演唱會門票，並拒絕當面交收，當買家將款項存入指定戶口後，賣家便會失聯或封鎖買家帳戶。而另一手法騙徒會偽裝買家於網上狩獵目標貨品，並相約賣家交收，期間會提供偽造入數單據或存入空頭支票，數日後賣家發現存入款項未能兌現方知受騙。

警方指，騙徒窺準購物者心態，以優惠或限購作招來，市民應向官方網站購物以防受騙。亦要留意賣家存入款項需有2天方可兌現，要留意可用結餘或賬戶結餘分別，確定可用結餘方算完成交易。

警方重申，以欺詐手段取得財產屬嚴重罪行一經定罪可被判監禁10年。洗黑錢亦屬嚴重罪行一經定罪可被判罰款590萬元及終生監禁。

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記者：黃傑偉