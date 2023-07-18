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【長腿港姐】與高海寧玩普拉提大騷逆天長腿　 陳楨怡散發健康性感【多圖】

娛樂 18:00 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

前港姐陳楨怡（Celina）的運動性感Look回顧。

2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）擁有43吋逆天長腿，亦不吝嗇晒美照「派福利」，為保持姣好身材，陳楨怡勤力做運動，日前她相約師姐高海寧玩近年大熱的普拉提。

陳楨怡於IG分享與高Ling的自拍照，當中她寫道：「Taking a moment to breathe, stretch, and feel the burn strengthening the core ，have a nice weekend 」

兩女均穿上瑜伽服大晒身材，高ling輕輕已谷出事業線當然吸睛，為免被搶晒Fo，陳楨怡分享一張玩普拉提高難度動作的照片，憑逆天長腿攞番分。

【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】

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女神擁有好動一面

擁有白皙皮膚的陳楨怡原來是運動達人，除了跑步，行山、空中瑜伽和踩單車外，兩年前她更迷上近年大熱的的Wakesurf（無繩滑水）及Paddle Boarding。

上周日（7月9日）她趁天朗氣晴跟友人出海玩Wakesurf，更玩得有板有眼，穿上黑色「一件頭」泳衣的陳楨怡身材養眼，散發健康的性感。

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【廉政狙擊】港姐演性虐戲被綁到滿身麻繩印　陳楨怡為揣摩角色睇虐打片【多圖】

陳楨怡起初加入TVB時獲不少機會，及至2022年2月，被歌手周子揚揭私生活混亂兼一腳踏七船，跟他相戀時既與戴祖儀前男友Andy交往，又在TVB收觀音兵，包括林正峰、前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）、何超蓮前男友兼模特兒黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、馮盈盈的中性打扮女助手，樂於做「娘娘」接受好意。

桃色醜聞爆出後，陳楨怡公開道歉兼聲稱結束「病態的關係」，她表示要為做錯的事承擔後果，向受影響的同事道歉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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