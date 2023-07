【長腿港姐】與高海寧玩普拉提大騷逆天長腿　 陳楨怡散發健康性感【多圖】

▲ 前港姐陳楨怡(Celina)的運動性感Look回顧。

2020年港姐亞軍陳楨怡(Celina)擁有43吋逆天長腿,亦不吝嗇晒美照「派福利」,為保持姣好身材,陳楨怡勤力做運動,日前她相約師姐高海寧玩近年大熱的普拉提。

陳楨怡於IG分享與高Ling的自拍照,當中她寫道:「Taking a moment to breathe, stretch, and feel the burn strengthening the core ,have a nice weekend 」

兩女均穿上瑜伽服大晒身材,高ling輕輕已谷出事業線當然吸睛,為免被搶晒Fo,陳楨怡分享一張玩普拉提高難度動作的照片,憑逆天長腿攞番分。

【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度 曾被踢爆一腳踏七船【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

女神擁有好動一面

擁有白皙皮膚的陳楨怡原來是運動達人,除了跑步,行山、空中瑜伽和踩單車外,兩年前她更迷上近年大熱的的Wakesurf(無繩滑水)及Paddle Boarding。

上周日(7月9日)她趁天朗氣晴跟友人出海玩Wakesurf,更玩得有板有眼,穿上黑色「一件頭」泳衣的陳楨怡身材養眼,散發健康的性感。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【廉政狙擊】港姐演性虐戲被綁到滿身麻繩印 陳楨怡為揣摩角色睇虐打片【多圖】

陳楨怡起初加入TVB時獲不少機會,及至2022年2月,被歌手周子揚揭私生活混亂兼一腳踏七船,跟他相戀時既與戴祖儀前男友Andy交往,又在TVB收觀音兵,包括林正峰、前天堂鳥成員許俊豪(Lincoln)、何超蓮前男友兼模特兒黃俊豪(Jeremy)、韓國廣告男模、馮盈盈的中性打扮女助手,樂於做「娘娘」接受好意。

桃色醜聞爆出後,陳楨怡公開道歉兼聲稱結束「病態的關係」,她表示要為做錯的事承擔後果,向受影響的同事道歉。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

最新影片推介:陳瑞菱專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R