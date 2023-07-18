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靚媽岑麗香會錯過親子機會　岑珈其把家人身心健康放首位

娛樂 17:09 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

岑麗香、岑珈其齊現身荃灣出席保險公司的品牌活動，在會上，前國際花式滑冰選手馬曉晴（Maisy Ma）帶領兩位小朋友在多元智能環保溜冰場上作開幕表演，盡顯「滑冰女神」風範，同時象徵大人與小朋友一起擁抱生活每一刻。

岑珈其拍建造業廣告　曾當建築工人：人工仲...哈哈哈

馬曉晴

香香珍惜family time

至於兩位生活範疇大使岑麗香與岑珈其近年多了一重父母身份，為配合大會主題，二人即席分享與孩子的相處之道。

已是兩子之母的岑麗香坦言與丈夫皆是大忙人，但總不會錯過親子機會：「我哋邊個得閒就會邊個湊（小朋友），很珍惜每次四口共處的family time，因為跟小朋友的感情要從小培養，不想錯失太多。」

岑珈其與岑麗香。

珈其培育兒子體育興趣

至於近期頻頻在綜藝節目亮相的岑珈其，鏡頭前鬼馬好動，鏡頭後卻是愛妻慈父，把家人的身心健康放在首位：「就算工作再忙，我都十分珍惜與家人相處的時間。」

珈其笑言平時最愛帶兒子到球場「父子兵」踢波跑步，但原來另有目的，他說：「現在要開始培育兒子對體育的興趣，因為我想他多做運動，終極目的是要高過我！」珈其更即場邀請馬曉晴做兒子的滑冰教練，場面搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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