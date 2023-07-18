【市區重建】市建局上年度淨虧損35億　韋志成：7年樓齡收購價對財政負擔大

▲ 市建局上年度淨虧損35億，市建局行政總監韋志成（右）稱7年樓齡收購價對財政負擔大。（陳梓蔚攝）

市建局上年度淨虧損35億，為2013/14年度以來首次「見紅」。市建局主席周松崗指，未來數年需要960億元推展項目，現有236億元現金儲備不足以應付，會用3招應付財政需求，包括加快收購程序、調節項目推出時間、適時借貸。財政司司長已批准，市建局借貸上限由60億元提高至250億元，料2024/25年度有借貸需求。市建局又指，無計劃向政府尋求注資。

市建局行政總監韋志成則指，7年樓齡收購價對市建局財政負擔大，亦引發很多問題，例如市場不願意與市建局競爭，參與市區重建，情況並不健康。他又指，7年樓齡收購價是政府和立法會的協議，應由政府主導處理。

市建局又預告，260伙煥然懿居二期首置盤今年9月預售，一半單位為屬2房3房戶，折扣率待定，會介乎72折至82折。項目入息要求正和房屋局商討。

提到觀塘裕民坊第4至5期重建早前流標，市建局早前修改項目參數，加入住宅元素和增加建築高度。市建局早前向地產商發問卷了解對項目的意見，8家發展商歡迎項目加入住宅元素。市建局預計最快2024年尾重新招標，相信今次招標反應會較好。

市建局預告，加入住宅元素和增加高度後，標價料增數十百分比；項目不打算分拆招標。

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記者：陳梓蔚