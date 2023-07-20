【九霄驚魂】驚險片段曝光機師空中突昏迷 　女乘客接手急降機翼斷2截

▲ 驚險片段曝光機師空中突昏迷， 女乘客接手急降機翼斷2截。

美國一架小型飛機發生九霄驚魂事件！7月15日，一架從紐約起飛的小型飛機準備降落至一外島時，機師突然陷入昏迷，並失去意識，但當時機上唯一的一名女乘客卻臨危不亂，「硬著頭皮」接手駕駛，最終更成功著陸。儘管飛行期間，飛機左側機翼因「硬著陸」而斷成2截。

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根據外國傳媒報道，79歲機師於事發當日下午正駕駛一架「2006 Piper Meridian」機型的飛機，期間於美國外島瑪莎葡萄園島機場（Martha's Vineyard）降落時，卻出現驚險一幕，機師本人竟突然陷入昏迷、失去意識。當時飛機上只有1名女乘客，未及細想的情況下，她便緊急接手飛機代駕，並且使用「硬著陸」模式降落，由於衝力過大，導致飛機左側機翼嚴重受損、斷成2半。

不過，值得慶幸是，飛機成功於下午3時左右降落在機場跑道附近的草地，而女乘客在飛機降落後亦沒有大礙，於醫院接受評估後便出院。涉事機師目前則仍然危殆，現已被送往波士頓醫院急救。目前當地警察​​、美國國家運輸安全委員會（NTSB）和美國聯邦航空總署（FAA）正調查這宗事故。

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責任編輯︰羅嘉欣