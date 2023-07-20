  • 33°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 15:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九霄驚魂】驚險片段曝光機師空中突昏迷 　女乘客接手急降機翼斷2截

健康 14:14 2023/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

驚險片段曝光機師空中突昏迷， 女乘客接手急降機翼斷2截。

美國一架小型飛機發生九霄驚魂事件！7月15日，一架從紐約起飛的小型飛機準備降落至一外島時，機師突然陷入昏迷，並失去意識，但當時機上唯一的一名女乘客卻臨危不亂，「硬著頭皮」接手駕駛，最終更成功著陸。儘管飛行期間，飛機左側機翼因「硬著陸」而斷成2截。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】台式飲品+配料熱量大比拼　營養師教健康落單貼士

根據外國傳媒報道，79歲機師於事發當日下午正駕駛一架「2006 Piper Meridian」機型的飛機，期間於美國外島瑪莎葡萄園島機場（Martha's Vineyard）降落時，卻出現驚險一幕，機師本人竟突然陷入昏迷、失去意識。當時飛機上只有1名女乘客，未及細想的情況下，她便緊急接手飛機代駕，並且使用「硬著陸」模式降落，由於衝力過大，導致飛機左側機翼嚴重受損、斷成2半。

不過，值得慶幸是，飛機成功於下午3時左右降落在機場跑道附近的草地，而女乘客在飛機降落後亦沒有大礙，於醫院接受評估後便出院。涉事機師目前則仍然危殆，現已被送往波士頓醫院急救。目前當地警察​​、美國國家運輸安全委員會（NTSB）和美國聯邦航空總署（FAA）正調查這宗事故。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【九霄驚魂】男子飛倫敦突情緒失控　機上大鬧欲開機艙門幸得2男乘客成功制止
11:17 2023/07/05
【九霄驚魂】男子飛倫敦突情緒失控　機上大鬧欲開機艙門幸得2男乘客成功制止
【九霄驚魂】航班遇嚴重亂流急俯衝1千米乘客遭拋飛　機艙天花撞穿窿釀7人受傷
16:42 2023/07/06
【九霄驚魂】航班遇嚴重亂流急俯衝1千米乘客遭拋飛　機艙天花撞穿窿釀7人受傷
【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈
18:00 2023/07/12
【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈

你可能感興趣

【九霄驚魂】男子飛倫敦突情緒失控　機上大鬧欲開機艙門幸得2男乘客成功制止
11:17 2023/07/05
【九霄驚魂】男子飛倫敦突情緒失控　機上大鬧欲開機艙門幸得2男乘客成功制止
【九霄驚魂】航班遇嚴重亂流急俯衝1千米乘客遭拋飛　機艙天花撞穿窿釀7人受傷
16:42 2023/07/06
【九霄驚魂】航班遇嚴重亂流急俯衝1千米乘客遭拋飛　機艙天花撞穿窿釀7人受傷
【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈
18:00 2023/07/12
【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈
健康問題 航空 美國

最高瀏覽

【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
07:59 2023/07/19
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
08:05 2023/07/19
【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元
15:24 2023/07/19
【DSE2023】超級狀元藍仲宏一門雙傑　同校畢業胞兄同膺DSE狀元