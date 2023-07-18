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【斷食風險】女子實行168斷食3年後患膽結石　醫生分享1招不用斷食法亦能減重

保健美顏 17:42 2023/07/18

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台灣一名女子3年來藉由不吃早餐實行168斷食，結果令膽汁無法排出，患上膽結石。

不少人在減肥時會選擇168斷食法，將進食時間限制在8小時內，其餘16小時只喝水。但台灣就有醫生分享病例，指一名40歲女子因為實行168斷食，長時間空腹令膽汁無法排出，結果導致體內出現2cm大的膽結石。醫生又另外指出，只要遵從一個規則，就算每天吃3餐亦能控制體重。

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台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在Facebook專頁發文，表示該名女子透過不吃早餐來實行168斷食法，3年來減肥效果不錯，亦能有效控制體重。但她因為早前聽聞蕭敦仁在訪問中提到「早餐不吃會增加2成膽結石風險」，擔心自己的身體出現問題，於是特地從台北前往桃園求醫。

蕭敦仁之後替她進行腹部超聲波檢查，結果居然真的發現有一顆2cm大小的膽結石，讓女子十分驚訝。對此，蕭敦仁解釋指，空腹時間長會導致膽汁排不出，本來就會增加罹患膽結石的風險。

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他之後叮囑該名女病患，以後3餐都要吃，並且要有30%油脂，以富含不飽和脂肪酸的好油為佳；否則膽結石可能會越長越大，到時候便需要進行手術，將結石取出。

那麼，在不斷食的情況下又可以如何控制體重？蕭敦仁就建議，每天3餐可以照常吃，但每一餐都只吃7分飽，一樣可以達到理想的減重效果。他最後呼籲民眾，為了減肥實行168要三思。

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責任編輯︰羅嘉欣

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