建造業招「職工真漢子」 提供在職培訓及高津貼 助覓多元新出路

▲ 發展局常任秘書長（工務） 劉俊傑（中）昨日與一眾嘉賓出席，「VTC建造業資訊日」，介紹建造業前景和現時發展情況。於建造業任職多年的梁晉僖（Harry）和蕭梓樑（Lion）亦獲邀出席。

隨着大型基建陸續上馬，建造業正展開黃金20年。未來數年政府基本工程開支預計逐步增加, 計及公營及私營工程量，總體將會增加至每年約3,000億港元，為建造業提供穩定上升的就業及發展機遇。建造業一直致力吸納業界新力軍，為吸引更多有志者加入，業界會提供不同的在職培訓、津貼及優厚員工福利，還有政府提供的在職培訓先導計劃津貼，無論是應屆DSE畢業生或各行各業在職人士都可以申請，為未來職涯規劃打好基礎。

▲ 發展局常任秘書長劉俊傑工程師，以及建造業承建商及顧問公司界許多重量級僱主均出席職業訓練局課程資訊日，齊齊以行動鼓勵更多青年人加入建造業，並全力支持發展局在學津貼計劃及職訓局的職專教育。

無限發展機遇 適合不同背景人士



為了讓更多人了解建造業在人才培訓、人力需求及其他各方面的資訊，昨日職業訓練局（VTC）特別舉辦了「VTC建造業資訊日」，除向大眾介紹職業專才教育的價值及特色外，同時透過今次講座，提供一個交流平台，跟大家一同探討建造業人力資源生態系統、人力需求及培育人才等議題，推動行業發展。

嘉賓之一的發展局常任秘書長(工務)劉俊傑, JP於講座上表示，隨着工程量日益遞增，建造業絕對是生機處處的行業，他表示：「將來龐大的工程量將會帶來大量就業和發展機會。建造業不單是一份待遇好、前景亮麗、對社會有貢獻、有成就感和滿足感的專業工作，同時可給予從業員無限發展機遇，讓我們的專才能夠發揮創意和追求理想。」

香港建造商會會長林健榮亦表示，「近年入行人數明顯比以前提升，當中亦有不少是由其他行業轉職。建造業是一個很幸福的行業因為一個城市發展離不開建設，可以無需擔心前景問題，而且可以提供不同的專業職位給不同要求的人。」

▲ 發展局常任秘書長(工務) 劉俊傑表示建造業工作不單待遇好，而且有發展的空間及前景亮麗。

▲ 隨着各項大型基建如交椅洲人工島等陸續上馬，建造業工程量將會高達$3,000億，就業前景非常樂觀。

增撥億元推先導計劃 涵蓋建造業多個課程



為鼓勵更多人加入建造業，早前政府宣佈撥款$1億7百萬推行「在職培訓津貼先導計劃」，為建造業兼讀學位課程及安全主任課程學員提供在職培訓津貼。而發展局亦與教育局合作，將指定的銜接課程及建造業商品課程如園境建築、園藝樹藝及園境管理、土木工程、屋宇設備工程、測量學等加入「指定專業／界別課程資助計劃」中。為期兩年的計劃，可以為修讀建造業相關學位課程的學生提供再職培訓津貼，最高可達$90,000。學生可先以技術員身份入職，然後修讀相關學士學位繼續進修，考取專業資格後，更可晉升為高級技術人員或專業人士。

▲ 除各項在職培訓和津貼外，建造業還有不同的完善設備，支援和幫助學生學習。

入職門檻低 起薪點$20,000跑贏大學生



建造業不單提供多元工種，而且入職門檻亦較低，只要完成三年高級文憑課程便可申請入職，業界更會提供不同相關課程予中學畢業生或轉職人士就讀。現時新入職起薪點為$20,000，相比一般大學畢業生平均起身點更高。完成在職培訓及修讀建造業相關學位課程後，再以七年時間考獲專業工程師資格後，起薪點可達$45,000。香港建造業總工會於2022年末最新發表的2022至2023年度工人薪酬顯示，建造業大部分工種均有升幅，最高更高達12.5%，平均加薪幅度亦有5.8%。

▲ 建造業入職門檻低，入職起身點更比一般大學畢業生平均起身點更高。只要有興趣，不同背景和學歷人士都可以隨時加入。

VTC畢業生、工程經理Harry：「建造業晉升階梯明確，有很大發展空間。」



於上市承建商工程公司任職工程經理六年的梁晉僖（Harry），在VTC旗下的香港高等教育科技學院(THEi)修畢工程學系副學士和土木工程學士後便立即投身建造業。Harry表示：「建造業入職門檻低，薪金好，有良好晉升階梯，給我明確的發展方向。」他亦鼓勵有意加入建造業或正處於觀望狀態的同學或在職人士勇敢嘗試，「政府現在還有很多計劃正在進行，所以未來發展空間很大，而且有很多不同職位，適合不同背景人士。」

▲ Harry表示，建造業工作有明確的晉升階梯和發展方向，而且發展空間大，他更鼓勵不同背景的人加入。

工程經理Lion：「建造業是一個可持續發展行業，讓我有機會持續進修。」



10年前由零售業改投建造業的蕭梓樑（Lion），現正於VTC旗下的香港高等教育科技學院(THEi)參與「在職培訓津貼先導計劃」修讀屋宇設備工程(榮譽)工學課程，他坦言津貼計劃是一種鼓勵，讓他可以持續進修，對未來職涯發展很有幫助。在努力進修和考取相關專業資格後，已由最初的助理工程師晉升為工程經理，Lion表示很開心建造業為他提供很好進修渠道，「建造業是一個可持續發展的行業，前景很好。而且會提供不同課程和知識讓我繼續學習，學到的知識又可以應用到日常工作上，對我個人未來的職涯規劃亦有很大幫助。」

▲ 加入建造業已十年的Lion，現在還在持續進修自我增值，他很開心建造業給予很多培訓渠道，讓他能夠學以致用，帶來很多晉升機會。

(特約)