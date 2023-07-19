  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 18:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星養生】74歲石修比真實年齡年輕廿載　分享5個秘訣親揭唔識老之謎

保健美顏 16:57 2023/07/19

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

石修現在的樣子，跟年輕時分別不大，KEEP得真係好。

現年74歲的石修仍然Chok得起！去年榮升爺爺一點老態都沒有，看上去比真實年齡最少年輕20年，猶如吃了防腐劑一樣「唔識老」，連他仔仔陳宇琛（Sam）都直言「呃到西人」!因為洋人很難看出亞洲人的真實年齡，而石修都決定不私藏自己的保養心得，除了飲食加運動外，原來還有內在都需要調理，他接受TOPick訪問時就親揭長青之謎！

最新影片推介:

年輕時的石修在片場要捱更抵夜，而且那些年流行食煙，他因此都曾吸煙，不過好短時間就戒掉，而他的保養第一條就是不煙不酒，

有食過煙不過好短時間，唔飲酒，飲食方面，要戒口。加上拍好多動作武俠片，逼住我做運動，做英雄救美更加要俐落，咁樣打好運動基礎。

石修親揭長青之謎。(ig圖片)

第二條飲食方面需要均衡和清淡，不過偶然放鬆亦無妨，但不能太多次，石修指每次外出用膳都會被美食吸引，太放縱的話太太及新抱都會開聲提醒，

鹽、油、糖、辛辣好少食，唔係完全唔食，因為真係好好味，為身體節制一下，出街就放鬆，屋企就會節制。

雖然74歲，但石修跟仔仔一樣，仍然chok得起。(Ig圖)

第二條從不吃補品，很多人都會食營養補充品來調理身體，特別疫情過後，不過石修就表示自己從不吃補品，

健康不是食補品得來，係生活習慣跟運動得來的，所以屋企冇補品。

保持健康和年輕，運動是必須的，而且要養成習慣，不過年紀大就不能太劇烈，而石修第四條保養秘笈就是，每日都會做最少30分鐘快走運動，夏天就會游水，他坦言自己很喜歡游水，以前曾參加維港渡海泳，更會從九龍專程坐車到銅鑼灣游泳池游水，

跑步年紀太大影響骨骼，快走可以保持靈活性、肌肉彈性、保持心臟健康，一定做運動，狀態好行45分鐘，狀態唔好30分鐘，期間唔好停，精神仲夠會用健身器材，夏天就會游水。

石修其中一個養生之道，就是不開心時，要找家人傾訴。(ig圖)

做完外在的東西，其實內在都很重要，心理健康人都容光煥發，看上起精神一點，而不開心真的皺紋都會多幾條，所以石修時刻唔識老秘訣五，就是保持思想簡單和心情開朗遇到問題時，就與家人商量，

有問題困擾，會全家一齊傾，我都要支持，需要有人分析，因為一個人諗嘢會鑽牛角尖。

 

點擊圖片放大
+6
+5

記者:陳麗薇
 

相關文章

【夫妻相處】與太太相愛55年「零緋聞」 石修拍感情戲思想會踩界：我會抽離
11:56 2022/07/14
【夫妻相處】與太太相愛55年「零緋聞」 石修拍感情戲思想會踩界：我會抽離
【原生家庭】陳宇琛老婆自揭成長經歷身心受虐　讚奶奶如親媽：上帝派到我生命的天使
15:42 2022/12/16
【原生家庭】陳宇琛老婆自揭成長經歷身心受虐　讚奶奶如親媽：上帝派到我生命的天使
【絕世好爸爸】石修身教兒子做顧家好男人　後悔曾打仔：孩子需要關心愛錫
15:45 2023/06/17
【絕世好爸爸】石修身教兒子做顧家好男人　後悔曾打仔：孩子需要關心愛錫

你可能感興趣

【夫妻相處】與太太相愛55年「零緋聞」 石修拍感情戲思想會踩界：我會抽離
11:56 2022/07/14
【夫妻相處】與太太相愛55年「零緋聞」 石修拍感情戲思想會踩界：我會抽離
【原生家庭】陳宇琛老婆自揭成長經歷身心受虐　讚奶奶如親媽：上帝派到我生命的天使
15:42 2022/12/16
【原生家庭】陳宇琛老婆自揭成長經歷身心受虐　讚奶奶如親媽：上帝派到我生命的天使
【絕世好爸爸】石修身教兒子做顧家好男人　後悔曾打仔：孩子需要關心愛錫
15:45 2023/06/17
【絕世好爸爸】石修身教兒子做顧家好男人　後悔曾打仔：孩子需要關心愛錫
健康問題 養生 減肥 石修 運動 陳宇琛 健身

最高瀏覽

【風暴消息】天文台預測下周有強風暴襲港　掛8號波機會料一半
13:23 2023/07/18
【風暴消息】天文台預測下周有強風暴襲港　掛8號波機會料一半
【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係
13:05 2023/07/18
【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜
今日 07:59
【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜