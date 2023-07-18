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【DSE2023】501名確診考生赴指定試場應試　有考生到場應考4科全數奪星

社會 18:59 2023/07/18

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考試及評核局今（18日）公布，疫情下有501名確診考生到新蒲崗指定試場應試。（左一）考試及評核局學校考試及評核主管朱舜隆、（右二）考試及評核局科書長魏向東。（黃建輝攝）

文憑試（DSE）明（19日）放榜，考試及評核局今（18日）公布，疫情下有501名確診考生到新蒲崗指定試場應試。有考生到指定試場應考6科；亦有考生到場應考4科，全數奪星。另外，249人因病或特殊情況而缺席考試。

考試及評核局學校考試及評核主管朱舜隆透露，考試期間共有501名確診新冠狀病毒的考生，包括46名SEN（有特殊教育需要）考生，赴新蒲崗特別設立的「指定試場」應考DSE，較去年於竹篙灣社區隔離設施應考的確診考生人數高出10倍。

考評局秘書長魏向東補充，有考生到指定試場應考4科，全數奪星。（黃建輝攝）

考評局秘書長魏向東補充，有考生到指定試場應考6科；亦有考生到場應考4科，取得1科5**、3科5*的佳績，高於缺席考試最高可達的5級成績。

另外，朱舜隆指，有249名考生因病或特殊情況而缺席考試，並向考評局申請成績評估，較去年的170人，急升46%。考生缺席考試主要因感冒、身體不適，全部都並非因為確診新冠病毒；242人獲准成績評估，其餘7人因未能遞交醫生證明文件或校內成績證明，供考評局評估而不獲批，朱認為「按近年趨勢，成績評估未有被濫用」。

考試及評核局學校考試及評核主管朱舜隆指，有249名考生因病或特殊情況而缺席考試。（黃建輝攝）

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記者：梁凱婷、馮琪雅

 


 

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