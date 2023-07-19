香港恒生大學 跨學科創新課程 緊貼數碼時代脈搏

要在競爭激烈的市場中突圍而出，具備創新思維和數碼素養尤為重要。香港恒生大學特設獨特的「博雅+專業」教育模式，着重開拓多元化嶄新課程，注入創新科技元素，為學生提供全面而豐富的本科教育體驗，培育他們成為具明辨思維、人文關懷、道德價值及責任感的未來社會領袖。



課程多元創新 覆蓋內容全面



自主性和靈活性是自資院校獨特的優勢。恒生大學分設5個學院，包括商學院、決策科學學院、傳播學院、人文及社會科學學院和翻譯及外語學院，提供逾30個學士及碩士課程。

大學着重開拓多元化嶄新課程，大部分為全港首創，涵蓋範圍廣泛，包括「企業管治與合規」、「商業新聞」、「商務翻譯」、「數據科學及商業智能學」、「文化及創意產業」、「公共政策及風險治理」、以及「哲學、政治和經濟學」等。除了專業主修與副修外，本科生須修讀共通核心與通識教育課程，掌握不同學院領域的最新知識與技能。

恒生大學採用小班教學，加強師生互動，建立緊密的師生關係。教學人員亦積極參與研究工作，更創立多個教研中心，包括公共政策研究中心和ESG研究中心等。大學多年來獲政府研究資助局撥款，所獲的資助總額及項目總數為全港自資院校之冠。

▲ 恒生大學課程設計靈活創新，部分更為全港首創。圖為藝術設計系舉行「可穿戴藝術」學生作品展。

教研成果豐碩 成就備受國際肯定



恒生大學力臻卓越教研，重視教學質素，成績備受國際認可。大學在新加坡AppliedHE公布的2023年「東盟地區+」私立大學評鑑中，整體位列第七，並在大中華地區及「就業能力」層面居首。恒生大學亦於學術研究網站Research.com公布的全中國最佳商管大學2023評分中位列18，同時在2021年英國泰晤士高等教育「大學影響力排名」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首200名。

此外，大學的商學院於2023年5月獲國際商學院促進協會（AACSB）頒授國際認可資格，為全港首間自資大學獲AACSB國際專業認證，躋身全球頂尖6%商學院之列，進一步肯定恒生大學於商科教育、研究、課程開發及學生學習上的卓越表現。

▲ 恒生大學研究團隊分別獲得教育局「質素提升支援計劃」及恒生大學教學發展基金資助，成功開發英語及普通話學習手機應用程式。

住宿書院融會生活學習 榮譽學院培育公共領袖



住宿生活是大學生活的重要一環，恒生大學獨特的住宿書院系統將住宿生活與學習連結。四所住宿書院提供1,200個宿位，涵蓋多元文化、健康生活、社區參與和服務，以及可持續發展4個主題。各住宿書院會透過舉辦院際活動，包括聯合高桌晚宴和校委會主席碗院際比賽等，建立團隊合作精神，同時提升學生對大學與書院的歸屬感。

為培育未來公共領袖，恒生大學創立本港首間榮譽學院，為有抱負、有潛能及有承擔的精英學員，提供為期3年的額外跨學科與領袖培訓，重點培訓「精英中的精英」。

▲ 恒生大學住宿書院成員「共學共住」，學習互相包容，建立深厚情誼。

一學生一實習計劃 豐富學習經歷



職場競爭日趨激烈，實習經驗有助豐富履歷，助學生脫穎而出。恒生大學致力推行「一學生一實習」計劃，每年提供逾千個實習名額，機構包括香港政府駐外的經貿辦事處、國際品牌企業及跨國傳媒等。實習地點遍及本地、內地和海外國家，讓學生了解職場之餘，也有機會學習別國語言及文化。恒生大學畢業生的工作表現普遍獲僱主嘉許稱讚，2022年畢業生就業及升學率接近九成。

▲ 恒生大學安排學生到海外的大型企業實習，汲取實戰經驗，提升職場競爭力。

充實國際交流體驗



恒生大學與超過100個國際教育機構簽訂合作協議，成為環球交流夥伴，提供多元學術交流機會，並資助學生到海外交流。環球暑期進修計劃夥伴亦包括多所世界頂尖大學，包括牛津大學、哈佛大學、加州大學柏克萊分校、維也納大學等，讓不同國籍、種族的同學拓闊世界觀和視野。

恒生大學亦積極加強與大灣區的聯繫，於深圳前海和廣州沙開設兩個「香港恒生大學內地中心」，並與大灣區和東盟國家的人才及夥伴合作，讓學生參與區內外的創新和創業活動。

▲ 恒生大學資助學生參與海外交流計劃，讓他們擴闊國際視野。

(特約)