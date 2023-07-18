【堂兄性侵】涉14歲時性侵4歲堂妹　27歲堂兄認企圖非法性交等罪囚4年

▲ 堂兄涉13年前性侵堂妹，今於高等法院判監4年。資料圖片

27歲無業男於14歲時，向當時4歲的堂妹稱會購買音樂盒給她，多次於祖父母家中指示堂妹替他口交及手淫，並曾企圖與她性交但不果。多年後堂妹憶起事件因割手而入院，最終揭發事件。現年27歲的堂兄今（18日）於高等法院承認非禮及企圖與13歲以下女童非法性交等共7罪，被判監4年。法官判刑時指，案發時被告雖未成年，但受托照顧事主，亦屬違反誠信，並指事主期望受到被告保護，而非被性侵。

被告現年27歲，無業，承認4項向16歲以下人士作出嚴重猥䙝行為、兩項非禮及1項企圖與13歲以下女童非法性交罪，案發於2010年4月至9月期間，事主X當時4歲。

代表律師求情指，事發於多年前，若被告當時被控，應於少年庭處理，亦很大可能被判處教導所，不應因被告現已成年而判以較重刑罰。被告對事件深感後悔，並向事主致歉，事件令被告已得到教訓，望法官予以輕判。

法官判刑時指，案發時年幼的X居於祖母家中，被告雖然年少，但亦已踏入青春期，受托照顧X。雖然被告當時並非成人，但卻負有照顧X的責任。X於案發時不明白被告的作為，X脆弱易受操控，被迫依從指示行事，以為可以獲得音樂盒。法官指事件雖令X身體或沒有造成嚴重傷害，但心理卻嚴重受創。

法官指X作出割手自殘行為後，即使祖父母知悉事件，亦不支持X將事件和盤托出，導致其心理出現問題，終令事件曝光。法官指被告作為堂兄須照顧X，某程度亦屬違反誠信，X期望得到其保護，而非遭受性侵。法官考慮到被告認罪，X毋須出庭作供等因素，就7項控罪共判囚48個月。

案情指，現年17歲的X於案發時與祖父母同住，被告為其堂兄，偶爾到訪及留宿，並會與X及家人一同外出購物，其間X曾要求家人購買音樂盒但被拒。案發期間，被告到訪時，祖父母交托被告照顧X。

案發期間，X於床上看漫畫，被告正在玩遊戲機。被告突然關上房間，要求X「幫」他，並稱會購買音樂盒給她。被告遂多次要求X替他手淫及口交，被告又舔X下體，又教導X舌吻，X對此感到嘔心。被告著X不要告訴祖母及其他人，否則不會給她音樂盒，事實上，被告從沒有購買音樂盒。被告又曾嘗試與X性交但不果，遂改為要求口交，直至祖母敲門才停止。

X一直沒有勇氣將事件告知他人，她擔心不會有人相信。直至14歲時，X突然憶起事件，並開始割手自殘，至15歲時因受傷入院，並因情緒不穩而須接受治療。X於期間向心理學家提及被性侵事件，事件因而曝光。被告於2021年6月被捕，警誡下被告承認指控，並指自己當時年僅14至15歲，沒有性經驗，並就自己的所作所為向X致歉。

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記者：林育慧