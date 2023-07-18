【全民造星V】Nathan女友生前IG對話曝光　一句話引網民討論：點解得佢唔可以

▲ Nathan女友生前IG對話曝光！

ViuTV《全民造星V》十強參賽者之一的Nathan（魏念恩）日前被已逝世女友Jessie的家人大爆黑歷史，Nathan於《造星V》總決賽前突然宣布退賽，並於翌日撰寫千字文剖白心情及向Jessie的家人道歉。

有Jessie的朋友公開Jessie生前的IG限時動態、IG私訊對話，Jessie曾貼出Nathan的報導，並大呻：「我以後就係唔見得光嘅圈外女友」。

【全民造星V】Nathan發道歉文後再被爆料 疑Jessie朋友撰文狠批魏念恩

Jessie社交網曝光

在2月份的《全民造星V》記者會過後，有傳媒形容Nathan「五官精緻」，Jessie就在自己的IG限時動態貼出報導截圖，並寫下：「我以後就係唔見得光嘅圈外女友」。

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Nathan女友：ViuTV都要我轉Private

Jessie的朋友回覆「我以後就係唔見得光嘅圈外女友」的IG限時動態，指她在以後會有很多情敵，Jessie回應：「半日已經有好X多」。

朋友就再問到：「不過你男朋友唔會唔公開你掛（卦）？」Jessie回應：「應該要過埋比賽先」、「ViuTV都要我轉Private」。朋友就再回應：「咁都正常 起碼廢事咁多野講」、「MIRROR個個都有女啦」。

▲ Nathan女友生前的IG對話曝光。

一句話引討論

Jessie在對話中提到「ViuTV都要我轉Private」，網民就質疑是Nathan說謊抑或真的是ViuTV不批准公開戀情。

網民討論事件，「Lyman不是有老婆嗎可以公開老婆但唔可以公開女友？」、「明明大把都有公開 點解得佢唔可以」、「似呃啦」、「其實咁多屆造星大把參賽者有另一半啦，比賽期間仲要公開支持對方」。

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