【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老　營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】

▲ 黑朱力含多酚能夠對抗自由基，但註冊營養師黃雅婷表示，但朱古力接近一半是脂肪，糖份也有不少，1/4排朱古力，已有接近1碗飯的卡路里，未達抗氧化效果便先致肥了。（iStock圖片）

周末，跟很久不見的好友Karmen行山，她最近面對一些煩惱︰「聽說年過30後，新陳代謝會減慢，不少當年很fit的男同學，最近飯聚時也捧着大肚腩出場，真的歲月不饒人！我和姊妹們愛行山、踏單車等戶外活動，運動量該有助維持肌肉量，但我知道，太陽的紫外綫照射會令我們加速衰老，是不是要趕快多吃黑朱古力和膠原蛋白來抗衰老和增加皮膚彈性呢？」

我笑言︰「你是藉口想吃朱古力嗎？」

1/4排朱古力=1碗飯

Karmen辯稱︰「多酚能夠對抗自由基對身體細胞的侵害，所以我朋友教我吃黑朱古力來抗氧化。」

「的確，若要在白朱古力或黑朱古力中選擇，當然建議濃度70%以上的黑朱古力，因為當中的多酚（黄烷醇，包括兒茶素、原花青素及檞皮素），成分比白朱古力高5倍以上，但朱古力接近一半是脂肪，糖份也有不少，1/4排朱古力，已有接近1碗飯的卡路里，未達抗氧化效果便先致肥了。」我續道︰「若只想取得其多酚的抗氧化好處，純朱古力粉會是更好的選擇，其成分比黑朱古力高出4倍，且用2茶匙只是20卡路里，用脫脂奶加1茶匙糖沖調，該能暫時止到朱古力癮吧！」

▲ 含有高抗氧化營養素食物一覽。（iStock圖片）

我詳細告知她可進食其他高抗氧化營養素的食物：

十字花科蔬菜 西蘭花、芥蘭、椰菜花等。 含豐富維他命A和茄紅素 橙黃或紅色的蔬果。 維他命E含量高的食物 果仁、種子。 花青素 紫薯。 甜菜紅素 紅菜頭、紅肉火龍果等。 膠原蛋白 進食後亦會被消化分解成胺基酸，然後再在重組成膠原蛋白、細胞、或肌肉等等的組織，若想增加合成比率便要留意進食足夠優質蛋白質，如新鮮肉類、海鮮、蛋、豆腐。 維他命C豐富的食物 綠色蔬菜及新鮮水果。

「另外有足夠睡眠、運動、不煙不酒、少食加工或燒焦食物也是缺一不可。做足防曬和少吃甜食也同樣重要。」我提醒她。

Karmen歎了一口氣，說︰「原來除了黑朱古力，日常食物都可有這麼多選擇，維持代謝和抗衰老真的不易啊！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）